Павел Глоба рассказал, для кого 2022 год станет тяжелым
2022 год пройдет под покровительством Черного тигра.
Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака должны проявить осторожность в 2022 году, чтобы избежать неприятностей.
Лев, все дела, которые находятся у вас в работе, необходимо выполнять поочередно. Есть большая вероятность, что не рассчитав свои силы, уже к середине года вы ощутите себя полностью выжатым и ни на что не способным. В работе нужна мера!
Козерог, вам придется обороняться уже с начала года. Период начнется с потери работы и безденежья. Астролог советует взять себя в руки и вспомнить, что есть значка. С началом весны появится возможность начать собственный бизнес.
Напомним,