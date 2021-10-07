Павел Глоба рассказал, для кого 2022 год станет тяжелым

7 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба рассказал, для кого 2022 год станет тяжелым
Павел Глоба рассказал, для кого 2022 год станет тяжелым
pixabay.com

2022 год пройдет под покровительством Черного тигра.

Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака должны проявить осторожность в 2022 году, чтобы избежать неприятностей. 

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Рак, вам пора научиться держать эмоции при себе. Решения, принятые на ясную голову, будут удачными, однако в те моменты, когда вы не будете себя контролировать, можете наломать дров. 

Лев, все дела, которые находятся у вас в работе, необходимо выполнять поочередно. Есть большая вероятность, что не рассчитав свои силы, уже к середине года вы ощутите себя полностью выжатым и ни на что не способным. В работе нужна мера!

Козерог, вам придется обороняться уже с начала года. Период начнется с потери работы и безденежья. Астролог советует взять себя в руки и вспомнить, что есть значка. С началом весны появится возможность начать собственный бизнес.

Напомним,

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