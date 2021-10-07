Павел Глоба рассказал, для кого 2022 год станет тяжелым

2022 год пройдет под покровительством Черного тигра.

Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака должны проявить осторожность в 2022 году, чтобы избежать неприятностей.

Рак, вам пора научиться держать эмоции при себе. Решения, принятые на ясную голову, будут удачными, однако в те моменты, когда вы не будете себя контролировать, можете наломать дров.

Лев, все дела, которые находятся у вас в работе, необходимо выполнять поочередно. Есть большая вероятность, что не рассчитав свои силы, уже к середине года вы ощутите себя полностью выжатым и ни на что не способным. В работе нужна мера!

Козерог, вам придется обороняться уже с начала года. Период начнется с потери работы и безденежья. Астролог советует взять себя в руки и вспомнить, что есть значка. С началом весны появится возможность начать собственный бизнес.

Напомним,