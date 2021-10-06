Назван самый везучий знак Зодиака

Везение по жизни — великий дар!

Астрологи считают, что наиболее везучим знаком Зодиака являются Близнецы.

У них есть уникальная способность оказывать в нужном месте в нужное время, это делает их более успешными и позволяет опережать своих конкурентов.

Кроме того, от природы Близнецы и сами оптимисты, они видят возможности даже в своих провалах.

Удачливость этого знака позволяет им быть счастливыми. Но главный секрет Близнецов не в том, что Фортуна одарила их каким-то особенным везением, а в их собственной вере в себя. Пользуйтесь их лайфхаком и вы!

Напомним,