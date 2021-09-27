Глоба назвал неудачников октября среди знаков Зодиака: проверьте себя

27 сентября 2021 15:56 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал неудачников октября среди знаков Зодиака: проверьте себя
Глоба назвал неудачников октября среди знаков Зодиака: проверьте себя
pixabay.com

У каждого знака Зодиака случаются периоды неудач. Но с советами астролога Павла Глобы вы сможете пройти эти черные полосы с минимальными потерями!

Овен, проблемы могут настигнуть вас под занавес октября. К счастью, неприятности не будут связаны со здоровьем, а это самое главное!

Немного нервы помотают семейные дрязги. Кажется, пришло время проявить такие качества как гибкость и дипломатия.

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Лев, второй месяц осени может принести вам стрессы и тревожность. Но необходимо держать себя в руках, иначе вы дойдете до нервного срыва. Многие проблемы, терзающие вас, являются полностью надуманными. Вам нужен друг или наставник, способный мыслить здраво. Как вариант, можно записаться к психотерапевту. 

Водолей, в октябре вам придется заняться своим здоровьем. Дело в том, что незалеченная болезнь может стать преградой на пути к важной жизненной цели, связанной, например, со спортом. Но еще не все потеряно, думайте о себе!

Напомним, 

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