Глоба назвал неудачников октября среди знаков Зодиака: проверьте себя
У каждого знака Зодиака случаются периоды неудач. Но с советами астролога Павла Глобы вы сможете пройти эти черные полосы с минимальными потерями!
Овен, проблемы могут настигнуть вас под занавес октября. К счастью, неприятности не будут связаны со здоровьем, а это самое главное!
Немного нервы помотают семейные дрязги. Кажется, пришло время проявить такие качества как гибкость и дипломатия.
Водолей, в октябре вам придется заняться своим здоровьем. Дело в том, что незалеченная болезнь может стать преградой на пути к важной жизненной цели, связанной, например, со спортом. Но еще не все потеряно, думайте о себе!
Напомним,