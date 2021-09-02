Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году

2 сентября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году
Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба уже составил предварительный гороскоп на 2022 год!

Овен

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2022 год обернется для вас приятными неожиданностями при осмыслении своего образа жизни и постановке новых целей. Не придется переживать о материальных благах, к концу года вы будете иметь достаточно, чтобы не переживать о будущем. 

Близнецы

С января следующего года вы будете пожинать плоды успешной работы на протяжении нескольких месяцев. Идеальным временем станет май. Однако будьте осторожны с соблазнами, один неверный шаг может поставить под угрозу будущее вашей пары.

Дева

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Для людей, которые родились под этим созвездием, следующий год будет благоприятным периодом для создания или укрепления семьи. Они будут купаться в любви. В работе придется немного потрудиться, но результат превзойдет все ожидания. 

Весы

Вы сможете жить той размеренной жизнью, которую всегда хотели иметь. На работе умеренному проявлению инициативы будет сопутствовать удача. Не придется прикладывать слишком много усилий, чтобы достигать целей. В конце ноября понадобится иметь подушку безопасности.

Напомним,

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