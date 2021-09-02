Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году

Известный астролог Павел Глоба уже составил предварительный гороскоп на 2022 год!

Овен

Близнецы

2022 год обернется для вас приятными неожиданностями при осмыслении своего образа жизни и постановке новых целей. Не придется переживать о материальных благах, к концу года вы будете иметь достаточно, чтобы не переживать о будущем.

С января следующего года вы будете пожинать плоды успешной работы на протяжении нескольких месяцев. Идеальным временем станет май. Однако будьте осторожны с соблазнами, один неверный шаг может поставить под угрозу будущее вашей пары.

Дева

Весы

Для людей, которые родились под этим созвездием, следующий год будет благоприятным периодом для создания или укрепления семьи. Они будут купаться в любви. В работе придется немного потрудиться, но результат превзойдет все ожидания.

Вы сможете жить той размеренной жизнью, которую всегда хотели иметь. На работе умеренному проявлению инициативы будет сопутствовать удача. Не придется прикладывать слишком много усилий, чтобы достигать целей. В конце ноября понадобится иметь подушку безопасности.

Напомним,