Астрологи выбрали самого красивого знака Зодиака

1 сентября 2021 15:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Астрологи выбрали самого красивого знака Зодиака
Астрологи выбрали самого красивого знака Зодиака
pixabay.com

Впрочем, красота является одной из наиболее субъективных категорий нашего мира.

И нет, речь идет не о длинных ногах или красивой улыбке.

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Астрологи постарались определить наиболее гармоничного и привлекательного знака с благоприятной энергетикой, способного воспроизвести на собеседника хорошее первое впечатление. И после проведенного опроса оказалось, что чаще всего люди хорошо воспринимают при знакомстве знак Весы.

Весы — самый красивый знак Зодиака 

Весы отвечают за гармонию, поэтому очень много внимания уделяют и своему собственному внутреннему баланса.

Когда Весы находят себя, они превращаются в очень харизматичных и добрых людей, которые как будто светятся изнутри.

Весы любят жизнь и способны наполнить этим ощущением окружающих, у них сильные харизма и энергетика, окружающие почти всегда описывают их как светлых людей, которые никогда не выглядят злыми или даже расстроенными.

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