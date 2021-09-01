Астрологи выбрали самого красивого знака Зодиака
Впрочем, красота является одной из наиболее субъективных категорий нашего мира.
И нет, речь идет не о длинных ногах или красивой улыбке.
Весы — самый красивый знак Зодиака
Весы отвечают за гармонию, поэтому очень много внимания уделяют и своему собственному внутреннему баланса.
Когда Весы находят себя, они превращаются в очень харизматичных и добрых людей, которые как будто светятся изнутри.
Весы любят жизнь и способны наполнить этим ощущением окружающих, у них сильные харизма и энергетика, окружающие почти всегда описывают их как светлых людей, которые никогда не выглядят злыми или даже расстроенными.