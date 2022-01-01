Доктор Комаровский рассказал о лечении Covid-19 теплым воздухом

1 января 2021 16:24 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Доктор Комаровский рассказал о лечении Covid-19 теплым воздухом
Доктор Комаровский рассказал о лечении Covid-19 теплым воздухом
пресс-служба

Из-за пандемии люди научились бережно относиться к себе, мгновенно реагировать, если появился кашель или насморк.

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Вот только многие из нас до сих пор применяют бабушкины методы самолечения. Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказал о трех правилах, которые действительно помогают оставаться здоровыми.

Люди глубоко убеждены, что если они подышат теплым воздухом или посидят над горячим паром, то обязательно выздоровеют. Некоторые даже полоскали горло спиртом или намазывали себя козьим жиром, чтобы избавиться от коронавируса.

Вирус находится внутри клетки человеческого организма. Covid-19 не лежит на поверхности слизистых оболочек. Убить вирус можно, только убив такую клетку, – объяснил доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною». – Поэтому методы: подышать горячим, побрызгать йод в рот, намазать себя козьим жиром, попарить ноги – не работают».

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Кандидат медицинских наук уже не раз предупреждал в программе Ранок з Україною» на канале «Украина»: если вам говорят, что коронавирус можно вылечить бабушкиными средствами, не слушайте таких людей. Их методы не имеют отношения к цивилизованной медицине.

[citate]]Защититься от коронавирусной инфекции можно тремя способами, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала «Украина». – Первый способ: регулярное проветривание помещения, в котором вы находитесь. Второй способ: вакцинация. Третий способ: социальная дистанция. Надевайте маски и держитесь подальше от людей, которые чихают и кашляют».[[/citate]]

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы «Ранок з Україною» @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Ук

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доктор Комаровский советы коронавирус Covid-19

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