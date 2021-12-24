Алкоголь на морозе: можно ли пить - ответ доктора Комаровского

24 декабря 2021 12:24 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Алкоголь на морозе: можно ли пить - ответ доктора Комаровского
Алкоголь на морозе: можно ли пить - ответ доктора Комаровского
пресс-служба канала Украина

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» объяснил, можно ли употреблять алкоголь на морозе

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На носу праздники, на площади уже стоит елка, многие планируют активный отдых на выходных. Как согреться зимой? Пропустить бокал глинтвейна или что-нибудь покрепче? Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснил, когда можно позволить себе в умеренном количестве горячительные напитки.

Многие люди уверены, что именно алкоголь помогает согреться на морозе. И правда, выпьешь 1-2 бокала красного вина или что-то покрепче, и уже жарко! Ведь употребление горячительных напитков приводит к расширению сосудов кожи, при этом улучшается кровообращение, но спустя время нам вдруг становится… еще холоднее.

«Все элементарно: чем интенсивнее кровообращение в коже, тем быстрее мы теряем тепло», – объяснил доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною».

По словам кандидата медицинских наук, когда человек принял алкоголь, сосуды расширились, и это субъективно сопровождается ощущением тепла.

«Вам вроде как стало теплее, но так как кровообращение в коже активизировалось, потери тепла многократно возросли, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала «Украина». – Поэтому употребить алкоголь можно тогда, когда вы с мороза вернулись в тепло».

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Известный доктор согласился, что можно выпить умеренное количество алкоголя, но только в том случае если вы уже дома.

А как же тогда жители Европы, которые во время новогодних праздников на улице пьют глинтвейн? По словам доктора Комаровского, не стоит забывать, что климат во многих европейских странах не такой суровый, как у нас. К тому же европейцы поступают очень разумно: выпьют глинтвейн и тут же идут в какой-нибудь бар или в другое уютное место посидеть в тепле.

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».

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