Украинские луковые оладьи (рецепт)
Предлагаем попробовать традиционное украинское лакомство, можно использовать вместо хлеба или в качестве самостоятельного блюда!
- Творог 5% 300 г.,
- Лук репчатый 300 г.,
- Яйца куриные 3 шт.,
- Мука 4 ст. л.,
- Манная крупа 2 ст. л.,
- Сметана 20% 2 ст. л.,
- Соль, перец по вкусу,
- Разрыхлитель 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Измельчаем лук, солим и перчим его. Перемешиваем с творогом до однородной массы.
3. Разрыхлитель, муку и манную кашу добавляем к творожной массе.
4. Получившееся тесто накрываем и оставляем на 30 минут.
5. Ложкой выкладываем оладьи на сковороду с растительным маслом. Жарим до готовности. Приятного аппетита!
Напомним,