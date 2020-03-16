Украинские луковые оладьи (рецепт)

16 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Украинские луковые оладьи (рецепт)
Украинские луковые оладьи (рецепт)
pixabay.com

Предлагаем попробовать традиционное украинское лакомство, можно использовать вместо хлеба или в качестве самостоятельного блюда!

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Ингредиенты: 

  • Творог 5% 300 г., 
  • Лук репчатый 300 г.,
  • Яйца куриные 3 шт.,
  • Мука 4 ст. л.,
  • Манная крупа 2 ст. л.,
  • Сметана 20% 2 ст. л.,
  • Соль, перец по вкусу,
  • Разрыхлитель 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Измельчаем лук, солим и перчим его. Перемешиваем с творогом до однородной массы.

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2. Вбиваем яйца, добавляем сметану и снова перемешиваем.

3. Разрыхлитель, муку и манную кашу добавляем к творожной массе.

4. Получившееся тесто накрываем и оставляем на 30 минут.

5. Ложкой выкладываем оладьи на сковороду с растительным маслом. Жарим до готовности. Приятного аппетита!

Напомним,

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