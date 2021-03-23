Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво

Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво

Как приготовить дома быстро пасту карбонара. Простой рецепт пасты карбонара – на сайте TV.UA.

Ингредиенты (2 порции):

1 яичный желток

120 мл сливок

1 зубчик чеснока

1⁄2 лимона, сок

55 гр. тертого пармезана

3 полоски бекона

225 гр. спагетти

1 ст. л. оливкового масла

Паста карбонара – классическое блюдо итальянской кухни, которое очень любят украинцы. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ, знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом всеми любимой карбонары, но с особенным ингредиентом – авокадо.

Подсказки от Эктора:

♦ для украшения можно взять вашего любимого микрогрина, также это блюдо очень хорошо сочетается с кинзой;

♦ пармезан можно заменить любым видом твердого сыра, а спагетти – на другой вид макарон;

♦ чтобы спагетти не слиплись, во время приготовления добавьте немного оливкового масла.

Способ приготовления:

Чистим авокадо, вынимая ложкой. Помещаем в чашу блендера вместе с чесноком, лимонным соком, желтком и щепоткой соли. Все взбиваем. В однородную массу понемногу добавляем сливки, порциями. Можно также добавить еще соли по вкусу. В уже отваренную до состояния аль денте пасту выливаем соус и хорошо вымешиваем. Добавляем немного пармезана, бекона и вновь перемешиваем. Подаем с беконом, пармезаном и микрогрином. Приятного аппетита!

Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво / пресс-служба

Напомним,