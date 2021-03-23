Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво
Как приготовить дома быстро пасту карбонара. Простой рецепт пасты карбонара – на сайте TV.UA.
Ингредиенты (2 порции):
- 1 яичный желток
- 120 мл сливок
- 1 зубчик чеснока
- 1⁄2 лимона, сок
- 55 гр. тертого пармезана
- 3 полоски бекона
- 225 гр. спагетти
- 1 ст. л. оливкового масла
Подсказки от Эктора:
♦ для украшения можно взять вашего любимого микрогрина, также это блюдо очень хорошо сочетается с кинзой;
♦ пармезан можно заменить любым видом твердого сыра, а спагетти – на другой вид макарон;
♦ чтобы спагетти не слиплись, во время приготовления добавьте немного оливкового масла.
Способ приготовления:
- Чистим авокадо, вынимая ложкой. Помещаем в чашу блендера вместе с чесноком, лимонным соком, желтком и щепоткой соли. Все взбиваем.
- В однородную массу понемногу добавляем сливки, порциями. Можно также добавить еще соли по вкусу.
- В уже отваренную до состояния аль денте пасту выливаем соус и хорошо вымешиваем.
- Добавляем немного пармезана, бекона и вновь перемешиваем.
- Подаем с беконом, пармезаном и микрогрином. Приятного аппетита!
Напомним,