Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво

23 марта 2021 04:00 Юлия Туренко
Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво
Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво
пресс-служба канала СТБ

Как приготовить дома быстро пасту карбонара. Простой рецепт пасты карбонара – на сайте TV.UA.

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Паста карбонара – классическое блюдо итальянской кухни, которое очень любят украинцы. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ, знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом всеми любимой карбонары, но с особенным ингредиентом – авокадо.

Ингредиенты (2 порции):

  • 1 яичный желток
  • 120 мл сливок
  • 1 зубчик чеснока
  • 1⁄2 лимона, сок
  • 55 гр. тертого пармезана
  • 3 полоски бекона
  • 225 гр. спагетти
  • 1 ст. л. оливкового масла

Подсказки от Эктора:

♦ для украшения можно взять вашего любимого микрогрина, также это блюдо очень хорошо сочетается с кинзой;

♦ пармезан можно заменить любым видом твердого сыра, а спагетти – на другой вид макарон;

♦ чтобы спагетти не слиплись, во время приготовления добавьте немного оливкового масла.

Способ приготовления:

  1. Чистим авокадо, вынимая ложкой. Помещаем в чашу блендера вместе с чесноком, лимонным соком, желтком и щепоткой соли. Все взбиваем.
  2. В однородную массу понемногу добавляем сливки, порциями. Можно также добавить еще соли по вкусу.
  3. В уже отваренную до состояния аль денте пасту выливаем соус и хорошо вымешиваем.
  4. Добавляем немного пармезана, бекона и вновь перемешиваем.
  5. Подаем с беконом, пармезаном и микрогрином. Приятного аппетита!

Карбонара с авокадо: простой рецепт пасты от Эктора Хименес-Браво / пресс-служба

Напомним,

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