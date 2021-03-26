Рецепт куриных ножек: бюджетная альтернатива котлеты по-киевски
26 марта 2021 02:00
Рецепт куриных ножек: бюджетная альтернатива котлеты по-киевски
pixabay.com
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Григорий Герман в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» поделился необычным рецептом под названием «Фальшивые куриные ножки».
Одним из самых популярных украинских блюд во всем мире считается котлета по-киевски. Но в приготовлении это блюдо достаточно сложное, и чтобы сделать его идеальным, надо знать несколько важных тайн. Сегодня я расскажу, как приготовить очень похожее блюдо, только гораздо проще – идеальной формы, на косточке, но со своим сюрпризом внутри, – рассказал Григорий Герман.
Ингредиенты:
- Голени куриные – 4 шт.
- Масло – 3 ст.л.
- Вода – 250 мл
- Чеснок – 2 зуб.
- Розмарин – 2 вет.
- Картофель – 3 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Мука – 2 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сухари панировочные – 100 г
- Паприка молотая, горчица молотый, соль и перец
Способ приготовления:
- Картофель помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Осторожно снять кожу с голеней. Отправить ножки на разогретую сковороду и добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина.
- Когда голени стали золотистого цвета, осторожно влить стакан воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить курицу почти до готовности – в течение 30-40 минут.
- Обобрать мясо, но косточки выбрасывать не стоит. Измельчить мясо и пересыпать в отдельную миску. Готовый картофель достать из духовки, очистить от шкурок и натереть. Смешать мясо с картофелем.
- Измельчить зелень и забросить в начинку, посолить и поперчить.
- Натереть сыр и тоже добавить к начинке. Тщательно перемешать.
- Для панировки муку смешать с паприкой и высыпать смесь в одну миску. В другой взбить два яйца. А в третью миску отправить панировочные сухари и сухую горчицу.
- Из фарша сформировать котлету, во внутрь которой вложить косточку. Окунуть в муку, яйцо, а затем в панировочные сухари. Жарить во фритюре до готовности. Приятного аппетита!
Напомним,