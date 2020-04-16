Пасха 2020: Диетическая паска с курагой и орехами: рецепт от ведущей Нового канала

Эксклюзив 16 апреля 2020 10:30 Александр Кива
Пасха 2020: Диетическая паска с курагой и орехами: рецепт от ведущей Нового канала
Ведущая Нового канала Аня Олицкая
пресс-служба

Совсем скоро мы будем отмечать один из главных религиозных праздников – Пасху.

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А пока есть время собрать лучшие рецепты праздничных куличей и выбрать тот, что по душе. Ведущая тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» Анна Олицкая предлагает свой вариант вкусной паски.

– Наша традиция на Пасху – всегда едем с семьей в родной Днепродзержинск (Каменское), – делится Анна. Там наши родственники.

В этом году традиция нарушится из-за карантина, но это не повод расстраиваться. Для того, чтобы создать праздничную атмосферу, Анна предлагает испечь вкусную творожную паску.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг нежирного творога,
  • 4-5 ст. ложек фруктозы,
  • 150 г кураги
  • 150 г орехов.

Приготовление:

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Разведите две столовые ложки фруктозы в 150-200 г воды. Добавьте курагу и варите ее на небольшом огне около пяти минут. После того, как курага остынет, перемешайте ее с орехами и измельчите в блендере (или с помощью ножа).

Дальше необходимо перетереть творог через сито и смешать его с половиной смеси из кураги и орехов, а также оставшейся фруктозой. Форму застелите пищевой пленкой и выложите туда творог и сделайте в нем углубление. В серединку положите оставшиеся курагу и орехи, сверху накройте творожной массой. Дальше – в холодильник на 12 часов. Перед подачей уберите пленку и добавьте еще немного кураги.

Напомним, 

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