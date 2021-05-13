Неверная: на канале СТБ состоится премьера 16-серийной драмы

Сериальные премьеры на СТБ продолжаются! В мае в праймовом слоте «СТБ-сериал» выйдет 16-серийная драма «Неверная» производства SPACE Production.

В центре сюжета сериала «Неверная» – Елена, которая, будучи в законном браке, влюбляется в другого мужчину так сильно, что начинает вести двойную жизнь. Но история эта не о банальной измене, а о том, имеет ли женщина право позволить себе чувство и должна ли она потом всю жизнь за него расплачиваться?

Режиссер сериала Евгений Баранов и исполнительница главной роли Анна Миклош на запуске проекта признались, что «Неверная» для них – это своего рода исследование женской души.

В «Неверной» меня в первую очередь привлек материал, очень сильная история с прекрасно выписанными сценами, – подобного я очень давно не встречал. Так сложилось, что в своем творчестве я часто рассказываю истории, в центре которых находится женщина. Женские переживания имеют гораздо более широкую палитру – и именно это интересно исследовать, – рассказывает Евгений Баранов.

Неверная: на СТБ состоится премьера 16-серийной драмы / пресс-служба канала СТБ

Генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко признается, что «Неверная» оказалась настоящим творческим вызовом для продакшена и станет очень смелой премьерой для телеканала СТБ.

«Неверная» – это сериал про последствия принятых решений в нашей жизни. Каждый шаг, который делает Елена, – это выбор. Выбор, который ломает не только ее жизнь, но и жизнь близких людей, – говорит Дарья Легони-Фиалко. – Такой героини на украинском телевидении еще не было. И мне особо ценно, что мы смогли собрать на проекте потрясающую команду, которая реализовала идею на высочайшем уровне, вложив весь свой талант и всю свою душу. Спасибо Евгению Баранову, Анне Миклош, Сергею Стрельникову, Виталию Кудрявцеву, – такой сериал мы могли снять только с ними.

Неверная: на СТБ состоится премьера 16-серийной драмы / пресс-служба канала СТБ

Исполнительница главной роли Анна Миклош делится, что «прыгнула в эту работу почти вслепую на абсолютном доверии режиссеру Евгению Баранову. Он увидел во мне Елену и был уверен, что в моем исполнении ее не осудит зритель, а напротив, постарается понять и, может быть, даже посочувствует. В ходе работы над «Неверной» я старалась понять свою героиню не мозгами, а чувствами в конкретных жизненных обстоятельствах. В каждой отдельной сцене я была вместе с ней, каждую секунду набирала все чувства и переживания, которые испытывала она».

Напомним,