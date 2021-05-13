Неверная: на канале СТБ состоится премьера 16-серийной драмы
13 мая 2021 13:50
Неверная: на СТБ состоится премьера 16-серийной драмы
пресс-служба канала СТБ
Сериальные премьеры на СТБ продолжаются! В мае в праймовом слоте «СТБ-сериал» выйдет 16-серийная драма «Неверная» производства SPACE Production.
Режиссер сериала Евгений Баранов и исполнительница главной роли Анна Миклош на запуске проекта признались, что «Неверная» для них – это своего рода исследование женской души.
В «Неверной» меня в первую очередь привлек материал, очень сильная история с прекрасно выписанными сценами, – подобного я очень давно не встречал. Так сложилось, что в своем творчестве я часто рассказываю истории, в центре которых находится женщина. Женские переживания имеют гораздо более широкую палитру – и именно это интересно исследовать, – рассказывает Евгений Баранов.
Неверная: на СТБ состоится премьера 16-серийной драмы / пресс-служба канала СТБ
«Неверная» – это сериал про последствия принятых решений в нашей жизни. Каждый шаг, который делает Елена, – это выбор. Выбор, который ломает не только ее жизнь, но и жизнь близких людей, – говорит Дарья Легони-Фиалко. – Такой героини на украинском телевидении еще не было. И мне особо ценно, что мы смогли собрать на проекте потрясающую команду, которая реализовала идею на высочайшем уровне, вложив весь свой талант и всю свою душу. Спасибо Евгению Баранову, Анне Миклош, Сергею Стрельникову, Виталию Кудрявцеву, – такой сериал мы могли снять только с ними.
Неверная: на СТБ состоится премьера 16-серийной драмы / пресс-служба канала СТБ
Напомним,