Мини-выступление в честь 8-летия: Максим Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми

19 сентября 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Мини-выступление в честь 8-летия: Максим Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми
Шоумен Максим Галкин
социальная сеть Instagram

Вчера, 18 сентября, исполнилось 8 лет двойняшкам Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе и Гарри.

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Звездный отец регулярно радует свою аудиторию в Instagram видеоконтентом с детьми. Этот праздник также был заснят на камеру. Дети юмориста и певицы в свой день рождения подготовили для родителей и друг друга подарки и небольшое выступление.

Глава семейства отметил, что Гарри и Лиза не очень любят выступать на камеру, поэтому, чтобы запечатлеть момент, Максиму довелось тайно снимать происходящее.

В ответ на самодельные подарки, среди которых были картины с рыбкой и цветочками, домик из картона, стенгазета и букет цветов, родители презентовали именинникам торт. Двойняшки загадали желания и задули свечи.

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Публикация пародиста тут же собрала огромное количество лайков и комментариев. Подписчики восхищаются талантливыми детьми пары: «Фантастические детки», «Наблюдать за тем, как вы развиваете и воспитываете своих прекрасных чад ‒ одно удовольствие. Пусть они всегда остаются источником вашей радости и вдохновения!», «Желаю сохранить непосредственность, артистизм, внутреннюю свободу, индивидуальность».

Напомним,

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