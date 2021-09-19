Мини-выступление в честь 8-летия: Максим Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми

Вчера, 18 сентября, исполнилось 8 лет двойняшкам Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе и Гарри.

Звездный отец регулярно радует свою аудиторию в Instagram видеоконтентом с детьми. Этот праздник также был заснят на камеру. Дети юмориста и певицы в свой день рождения подготовили для родителей и друг друга подарки и небольшое выступление.

Глава семейства отметил, что Гарри и Лиза не очень любят выступать на камеру, поэтому, чтобы запечатлеть момент, Максиму довелось тайно снимать происходящее.

В ответ на самодельные подарки, среди которых были картины с рыбкой и цветочками, домик из картона, стенгазета и букет цветов, родители презентовали именинникам торт. Двойняшки загадали желания и задули свечи.

Публикация пародиста тут же собрала огромное количество лайков и комментариев. Подписчики восхищаются талантливыми детьми пары: «Фантастические детки», «Наблюдать за тем, как вы развиваете и воспитываете своих прекрасных чад ‒ одно удовольствие. Пусть они всегда остаются источником вашей радости и вдохновения!», «Желаю сохранить непосредственность, артистизм, внутреннюю свободу, индивидуальность».

Напомним,