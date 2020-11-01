Украинские звезды отпраздновали Хэллоуин: самые эпатажные образы
Знаменитости украинского шоу-бизнеса показали, как отметили мистический праздник Хэллоуин.
Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк отметила праздник в кругу семьи, где вместе с племянницами нарядилась в мрачные, но совсем не страшные образы. Леди Ле позирует в домашней обстановке возле камина с тыквами. На ней черное платье из фатина и веночек в осеннем стиле. Вместе с детками артистка лепила мультяшные фигурки в стиле Хэллоуина и танцевала под песню MONATIK и Веры Брежневой «Вечериночка».
Мишель Андраде
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде выбрала для Хэллоуина более дерзкий образ древнегреческой Медузы Горгоны. Она заплела косички, имитирующие змей, сделала яркий мейк с серебристыми стрелками и нарядилась в кожаные лосины и полупрозрачный боди.
Сегодня не остановлюсь,‒ подписала один из снимков 23-летняя звезда.
Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова воплотила образ Черного лебедя. Для фотосессии девушка облачилась в роскошное черное платье из фатина и сделала яркий makeup.
Ну всееее! Мне написали, что я слишком милая и хочется, чтобы мой костюм был немного злым и стервозным. Так достаточно? Очень красивая съемка. Я довольна результатом на все сто процентов. Думаю, что образ black swan идеально мне подошёл,‒ написала в посте Квиткова.
Ирина Билык
Необычным мистическим аутфитом поделилась с поклонниками и певица Ирина Билык. Звезда предстала в образе Мертвой Невесты. Кроме жуткого макияжа, Билык использовала фиолетовый парик, который еще и украсила венком из черных и розовых цветов.
Страшный праздник для страшно красивых людей,‒ подписала кадры народная артистка.
Настя Каменских и Потап
Звездная чета Настя Каменских и Потап также не смогли пройти мимо загадочного праздника. Супруги сняли забавное видео в своем микроблоге. Потап на вечер вжился в образ Дракулы, а Настя исполнила роль мексиканской невесты.
NK позировала в шелковом халате, сверкнув пышными бюстом. А дополнили ее сексуальный образ цветочные аксессуары на волосах и яркий макияж.
Happy Halloween guys! Так насмеялись, пока снимали это видео. Так что не могу не поделиться им с вами. Придумаем название вместе?‒ обратилась к подписчикам звезда.
Оля Цибульская
Напомним,