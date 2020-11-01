Украинские звезды отпраздновали Хэллоуин: самые эпатажные образы

1 ноября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Украинские звезды отпраздновали Хэллоуин: самые эпатажные образы
Потап и Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Знаменитости украинского шоу-бизнеса показали, как отметили мистический праздник Хэллоуин.

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В этом году пандемия коронавируса подпортила планы звезд громко отгулять Хэллоуин, который отмечается с 31 октября на 1 ноября. Однако многие селебрити приобщились к западной традиции и поделились своими эпатажными образами.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк отметила праздник в кругу семьи, где вместе с племянницами нарядилась в мрачные, но совсем не страшные образы. Леди Ле позирует в домашней обстановке возле камина с тыквами. На ней черное платье из фатина и веночек в осеннем стиле. Вместе с детками артистка лепила мультяшные фигурки в стиле Хэллоуина и танцевала под песню MONATIK и Веры Брежневой «Вечериночка».

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

Мишель Андраде

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде выбрала для Хэллоуина более дерзкий образ древнегреческой Медузы Горгоны. Она заплела косички, имитирующие змей, сделала яркий мейк с серебристыми стрелками и нарядилась в кожаные лосины и полупрозрачный боди.

Сегодня не остановлюсь,
‒ подписала один из снимков 23-летняя звезда.

Певица Мишель Андраде / социальная сеть Instagram

Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова воплотила образ Черного лебедя. Для фотосессии девушка облачилась в роскошное черное платье из фатина и сделала яркий makeup.

Ну всееее! Мне написали, что я слишком милая и хочется, чтобы мой костюм был немного злым и стервозным. Так достаточно? Очень красивая съемка. Я довольна результатом на все сто процентов. Думаю, что образ black swan идеально мне подошёл,
‒ написала в посте Квиткова.

Блогер Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

Ирина Билык

Необычным мистическим аутфитом поделилась с поклонниками и певица Ирина Билык. Звезда предстала в образе Мертвой Невесты. Кроме жуткого макияжа, Билык использовала фиолетовый парик, который еще и украсила венком из черных и розовых цветов.

Страшный праздник для страшно красивых людей,
‒ подписала кадры народная артистка.

Певица Ирина Билык / социальная сеть Instagram

Настя Каменских и Потап

Звездная чета Настя Каменских и Потап также не смогли пройти мимо загадочного праздника. Супруги сняли забавное видео в своем микроблоге. Потап на вечер вжился в образ Дракулы, а Настя исполнила роль мексиканской невесты.

NK позировала в шелковом халате, сверкнув пышными бюстом. А дополнили ее сексуальный образ цветочные аксессуары на волосах и яркий макияж.

Happy Halloween guys! Так насмеялись, пока снимали это видео. Так что не могу не поделиться им с вами. Придумаем название вместе?
‒ обратилась к подписчикам звезда.

Оля Цибульская

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А вот певица Оля Цибульская в костюме кошечки своим новым постом в честь Хэллоуина заставила поклонников скорее оставлять комментарии под фото. Артистка пообещала, что если пост соберет больше 100 комментариев, то она покажет лицо спутника, позирующего с ней на фото. Фолловеры предполагают, что это ее муж, которого она так тщательно скрывает.

Напомним,

 

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