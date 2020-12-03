О чем молчат женщины: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)

3 декабря 2020 21:05 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)
кадр из программы

9 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Смотрите в 14 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: эксперты ток-шоу разберутся в спорной теме – родах в ванной. К Оксане Байрак придет героиня, которая при первых родах столкнулась с врачебной жестокостью, а теперь, забеременев второй раз, пытается избежать этого. Сейчас популярны домашние естественные роды с минимальным врачебным вмешательством. Но так ли все красиво и безопасно в этом процессе? Какие есть риски для ребенка и для матери? В студии опытные акушеры-гинекологи будут аргументировать фактами и случаями из практики о подобных родах. В противовес им женщины, счастливо родившие сами в домашних условиях, расскажут, почему ни за что не пошли бы на роды в больнице.

14 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 09.12.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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