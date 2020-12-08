Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 14.12.2020)

8 декабря 2020 21:19 Александр Кива
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 14.12.2020)
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 14.12.2020)
пресс-служба

14 декабря в 21:00 на Новом канале состоится премьера сериала Первые ласточки. Zависимые 1 серия.

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Смотрите в сериале Первые ласточки. Zависимые

Как и в прошлом году, в сюжет сериала «Перші ластівки. Zалежні» были заложены сверхважные месседжи. Он затронет целый ряд острых социальных тем: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, двойная жизнь, дифференциация на богатых и бедных, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, мыслей окружающих и интернета в целом, принятие себя... Все эти линии интерпретированы в одну главную фабулу – зависимость....

1 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 14 декабря в 21:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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