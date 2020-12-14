Оля Цибульская: про юбилей, дебютный альбом и новое шоу на М1
14 декабря 2020 10:10
Певица Оля Цибульская
пресс-служба
16 декабря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Оля Цибульская.
- 14 декабря певица и телеведущая Оля Цибульская отгуляла юбилей – 35 лет. Отметила она этот праздник новыми покоренными вершинами, среди которых – презентация дебютного альбома «По барабану». Он стал символом еще одного юбилея звезды – 10-летия ее творчества. Поздравив именинницу, «ТОП» попросил рассказать, как создавался альбом, верит ли артистка в знаки и чем дышит за пределами сцены.
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