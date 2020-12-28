Александр Педан впервые показал лицо сына Марка: копия отца

В преддверии Нового года Александр Педан решил сделать своим поклонникам сюрприз.

Ведущий Александр Педан счастливый отец двоих замечательных детей. Вместе со своей любимой супругой Инной он воспитывает 15-летнюю дочь Валерию и сына Марка.

Но если же Валерия уже давно является частой гостьей в Инстаграм своего звездного отца (и даже сама активно ведет свои страницы в соцсетях), то лицо своего младшего наследника ведущий не показывал.

Но на минувших выходных Александр все-таки решил нарушить свои принципы. В честь четвертого дня рождения Марка ведущий опубликовал милую фотографию с сыном.

В кадре Педан держит Марка на руках. Мальчик безумно похож на своего отца. При этом ведущий признался, что с сыном они похожи также и характерами.

Александр Педан с сыном Марком / instagram.com/pedanos

Во-первых, Марк умеет магнетизировать людей, а во-вторых, очень активный. Александр надеется, что вместе с сыном совсем скоро будет покорять волны на серфинге и ходить в горы.

Для мене найочікуваніша та найважливіша подія останніх 10 років - це народження Маріка. Узагалі, що б там не казали, але син для батька - не просто продовження роду. Це друг, це можливість передати свої знання, чоловічий досвід, - пишет Педан. - Це справжня чоловіча любов. Маріку 4. Час пролетів дуже швидко. І є вже приводи пишатися. По-перше, син вміє магнетизувати людей. Це знають усі наші друзі. По-друге, він такий самий активний, як і я. І впевнений, що ми ще посерфимо й облазимо всі гори. Але це попереду. Маріку, рости здоровим. Те, що ти красунчик і розумничок, ми вже й так усі знаємо. Любимо!

Напомним,