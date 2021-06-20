Василиса Фролова впервые рассказала, как чуть не потеряла ребенка: двойное обвитие и гипоксия
Телеведущая Василиса Фролова разоткровенничалась о своих тяжелых родах.
Женщина призналась, что ее малыш оказался на грани жизни и смерти перед самими родами. На 41 неделе беременности Василиса перестала чувствовать движения ребенка.
Мой случай подтверждает, что правильные специалисты могут сохранить здоровье и жизнь ребенка. Там речь шла о минутах, даже не на часы. Потому что у меня по КТГ была линия на нижней границе совсем. Как мне потом сказали, он не подавал артериальных и дыхательных признаков. Там было двойное обвитие и гипоксия,‒ откровенничает Фролова.
Звезда планировала рожать естественным путем, проходила специальные курсы. Из-за экстренной ситуации ей все же пришлось сделать кесарево сечение.
Я все ждала схватки, потому что очень хотела естественно рожать. За вечер до этого он двигался очень активно, а потом он замолчал. Я поехала делать КТГ и по выражению лица врачей я поняла, что что-то не то. Врач сказал: «Немедленно поезжай в роддом». Меня мама везет, я плачу, я не чувствую живота, вот в чем ужас. И врач мне говорит: «Василисочка, рожать будем сегодня, будем делать кесарево сечение». Делали местный наркоз. Я находилась на грани жизни и смерти. Мне было настолько хреново»,‒ вспомнила Фролова.
Напомним,