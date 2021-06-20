Василиса Фролова впервые рассказала, как чуть не потеряла ребенка: двойное обвитие и гипоксия

20 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Василиса Фролова впервые рассказала, как чуть не потеряла ребенка: двойное обвитие и гипоксия
Телеведущая Василиса Фролова
социальная сеть Instagram

Телеведущая Василиса Фролова разоткровенничалась о своих тяжелых родах.

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В марте этого года 43-летняя телеведущая впервые стала мамой. Знаменитость не скрывала беременность, да и кадрами крохи-сыночка поделилась сразу после его появления на свет. А вот о тяжелых родах решилась рассказать лишь сейчас.

Женщина призналась, что ее малыш оказался на грани жизни и смерти перед самими родами. На 41 неделе беременности Василиса перестала чувствовать движения ребенка.

Мой случай подтверждает, что правильные специалисты могут сохранить здоровье и жизнь ребенка. Там речь шла о минутах, даже не на часы. Потому что у меня по КТГ была линия на нижней границе совсем. Как мне потом сказали, он не подавал артериальных и дыхательных признаков. Там было двойное обвитие и гипоксия,
‒ откровенничает Фролова.

Василиса Фролова с сыном Родионом / социальная сеть Instagram

Звезда планировала рожать естественным путем, проходила специальные курсы. Из-за экстренной ситуации ей все же пришлось сделать кесарево сечение.

Я все ждала схватки, потому что очень хотела естественно рожать. За вечер до этого он двигался очень активно, а потом он замолчал. Я поехала делать КТГ и по выражению лица врачей я поняла, что что-то не то. Врач сказал: «Немедленно поезжай в роддом». Меня мама везет, я плачу, я не чувствую живота, вот в чем ужас. И врач мне говорит: «Василисочка, рожать будем сегодня, будем делать кесарево сечение». Делали местный наркоз. Я находилась на грани жизни и смерти. Мне было настолько хреново»,
‒ вспомнила Фролова.

Василиса Фролова с сыном Родионом / социальная сеть Instagram

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К слову, телеведущая призналась, что роды в частной клинике ей обошлись в три тысячи долларов. В эту сумму вошли и обследования во время беременности и срочное кесарево, которое стоит дороже естественных родов.

Напомним,

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