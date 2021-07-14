Гороскоп на 15 июля 2021 для всех знаков Зодиака: День будет энергетически мощным

14 июля 2021 16:08 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Гороскоп на 15 июля 2021 для всех знаков Зодиака: День будет энергетически мощным
Гороскоп на 15 июля 2021 для всех знаков Зодиака
пресс-служба

Гороскоп на 15.07.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 15 июля 2021 года, четверг.

Знак месяца — Рак.                   

Гороскоп Овен. Обычно ваши амбиции помогают оказаться в нужном месте в нужное время, но сегодня стремление к успеху может завести вас в пропасть. Высказывайте свои мысли вслух с осторожностью, потому что союзники, на чью помощь вы рассчитывали раньше, могут не оказать ожидаемой поддержки

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Гороскоп Телец. Возможны возникновение простудных и обострение хронических заболеваний. Позаботьтесь о диете, отдайте предпочтение натуральным, свежим продуктам и сокам. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из себя. Общение с животными многим поможет восстановить равновесие и гармонию в чувствах и мыслях. Известно, что животные могут даже излечивать некоторые заболевания.

Гороскоп Близнецы. Постарайтесь сегодня найти время для собственного духовного развития. Близнецам стоит сегодня поиграть в психологическую игру – «Найди что-то хорошее в каждом человеке». Если почувствуете, что ваша идея глупая, не игнорируйте это чувство, чтоб потом не выглядеть смешно.

Гороскоп Рак. Недоразумения, возникающие в отношениях с близким человеком, ни в коем случае нельзя загонять внутрь: при малейшем напряжении необходимо вспомнить любимое выражение психологов: "Хотите об этом поговорить?"

Гороскоп Лев. Все хорошо. Вряд ли вам сегодня придется о чем-то всерьез волноваться. Вы быстро добиваетесь успеха во многих делах, отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Помощь вам не нужна, но если кто-то предложит ее, лучше не отказываться. Ведь с сотрудничества может начаться долгая дружба.

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Гороскоп Дева. Возросшие расходы Дев могут пошатнуть материальную стабильность, поэтому звезды советуют знаку зодиака воздержаться от крупных покупок. Девам следует свою энергию сегодня направить на благоустройство дома – даже простая перестановка мебели способна превзойти ожидания знака зодиака.

Гороскоп Весы. Эмоциональный подъем будет характерен и для сегодняшнего дня. Радостные предчувствия будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Даже если возникнет критическая ситуация, соберитесь, вы сможете справиться со многими проблемами. А пока перенесите исполнение задуманного на ближайшее будущее.

Гороскоп Скорпион. Будьте готовы к тому, что день будет энергетически мощным. Вы можете быть наполнены энергией и энтузиазмом. Женщин может буквально сжигать страсть. Может разгореться очень серьезный скандал. В любовной сфере может возникнуть серьезное чувство. Контролируйте свои эмоции, поскольку страсть может переродиться в агрессию. Посвятите время любимому занятию или отдыху.

Гороскоп Стрелец. Стрельцам вплоть до ночи предстоит вести свой корабль через туман сомнений и опасений, а иногда и через укачивающие волны лжи. День благоприятен для Стрельцов, которые наделены чутьем, сделали выводы из пережитых кризисов, могут доверять начальству, помощникам и близким.

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Гороскоп Козерог.  Ваше обаяние и логическое мышление будут работать синхронно. Вы находитесь в очень выгодном положении для того, чтобы произвести на кого-то наилучшее впечатление

Гороскоп Водолей. Гороскоп советует Водолеям завершить ранее начатые дела и избегать резких высказываний и суждений, о которых знак зодиака позже может пожалеть. По гороскопу Водолеям не следует рассчитывать на успех и в любовных делах – отношения между партнерами скорее всего обострятся.

Гороскоп Рыбы. Вокруг Вас сейчас очень много людей, которые не знают, чего они хотят добиться и как изменить свою жизнь. Помогите им определиться, если Вас об этом попросят, но постарайтесь не вмешиваться в чужую жизнь без надобности

Напомним,

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