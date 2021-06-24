Глоба назвал знаки Зодиака, которые будут счастливы в конце июня

24 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал знаки Зодиака, которые будут счастливы в конце июня
Глоба назвал знаки Зодиака, которые будут счастливы в конце июня
pixabay.com

Какие знаки смогут ощутить себя счастливыми в конце июня?

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Близнецы, вы сможете ощутить благосклонность в деловой и финансовой сферах. Наступает хорошее время для покупок, которые будут длительное время служить вам. Сейчас вы имеете полное право себя побаловать. 

Девы, ваша белая полоса будет связана с активностью на работе. Если не будете расслабляться, сможете многого достичь и оторваться от конкурентов. Кроме того, Глоба советуем вам избегать негатива любой ценой, не поддаваться меланхолии. 

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Если вы родились под знаком Стрельца, то в конце июня должны улучшить свои карьерные позиции. Предложение может оказаться безумно привлекательным и не менее неожиданным. Но астролон советует вам соглашаться и не думать о плохом. 

Наконец, Козерогам, по мнению Глобы, придется вплотную заняться исполнением давнего заветного желания. Если раньше вы могли о нем только мечтать, то теперь сможете достать звезду с неба.

Напомним, 

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