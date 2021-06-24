Глоба назвал знаки Зодиака, которые будут счастливы в конце июня
Какие знаки смогут ощутить себя счастливыми в конце июня?
Девы, ваша белая полоса будет связана с активностью на работе. Если не будете расслабляться, сможете многого достичь и оторваться от конкурентов. Кроме того, Глоба советуем вам избегать негатива любой ценой, не поддаваться меланхолии.
Наконец, Козерогам, по мнению Глобы, придется вплотную заняться исполнением давнего заветного желания. Если раньше вы могли о нем только мечтать, то теперь сможете достать звезду с неба.
Напомним,