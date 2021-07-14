Лунный гороскоп на 15 июля 2021 года для знаков Зодиака

14 июля 2021 13:44 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Лунный гороскоп на 15 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 июля 2021 года для знаков Зодиака
Shutterstock

На дату 15.07.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна».

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Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева 

Если вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день.

Можно увидеть реальные возможности партнеров, профессиональную компетентность сотрудников, оценить другие возможности. День хорош для научных исследований. Собирание информации. Полезно задуматься: для чего все это? Не беритесь за то, в чем вы некомпетентны.

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День недели - четверг. Этот день поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.

Напомним,   

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