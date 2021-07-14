Лунный гороскоп на 15 июля 2021 года для знаков Зодиака
На дату 15.07.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна».
Если вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день.
Можно увидеть реальные возможности партнеров, профессиональную компетентность сотрудников, оценить другие возможности. День хорош для научных исследований. Собирание информации. Полезно задуматься: для чего все это? Не беритесь за то, в чем вы некомпетентны.
Напомним,