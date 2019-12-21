Почему вам необходимо пить томатный сок

Томатный сок оказался куда более полезным, чем вы ранее думали.

Сегодня мы расскажем о его главных преимуществах и причинах для регулярного потребления.

Витамины

Томатный сок содержит в себе практически все витамины группы А и В, С, Е, РР. Помимо этого, в нем содержится много необходимых микроэлементов для здорового функционирования человека.

Процесс восстановления

Этот напиток способствует процессу восстановления, поэтому врачи советуют употреблять томатный сок многим пациентам с различными заболеваниями. Особенно полезно его пить детям после операций: он повышает аппетит, ускоряет усвоение пищи.

Борьба с раком

Если вы не знали, помидоры невероятно полезное средство для борьбы с раковыми заболеваниями желудка. Для профилактики не лишним будет потреблять его но в умеренном количестве.

Напомним,