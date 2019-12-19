ТОП-3 шокирующих факта о кариесе
Очень часто кариес становится причиной дискомфорта для большинства людей.
Не только сладости влияют на кариес
Часто причиной возникновения карьера являются углеводы. Остатки потребленной еды отрицательно сказываются на зубной эмали и ускоряют процесс развития кариеса. К примеру, греча имеет ту же степень опасности, что и шоколад.
Кариес передается
Кариес - женская проблема
Хоть идеальные зубы бывают только у тех, кто воспользовался стоматологической помощью, однако этот факт общеизвестен: женщины чаще становятся подвержены кариесу. Зачастую это можно объяснить более частой любовью к сладкому или гормональным сбоем.
Напомним,