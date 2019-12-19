ТОП-3 шокирующих факта о кариесе

Очень часто кариес становится причиной дискомфорта для большинства людей.

Сегодня мы расскажем о том, чего вы никогда раньше не слышали про кариес . Будьте в курсе!

Не только сладости влияют на кариес

Часто причиной возникновения карьера являются углеводы. Остатки потребленной еды отрицательно сказываются на зубной эмали и ускоряют процесс развития кариеса. К примеру, греча имеет ту же степень опасности, что и шоколад.

Кариес передается

Забывать об утренней чистке зубов или целоваться с начищенными - очень плохая идея. Как минимум, это неприятно. Но более опасными являются бактерии на зубах, которые имеют свойство передаваться из рота в рот. В общем, просыпаемся, чистим зубы и залазим обратно в кровать! А на свидания ходи с жвачкой!

Кариес - женская проблема

Хоть идеальные зубы бывают только у тех, кто воспользовался стоматологической помощью, однако этот факт общеизвестен: женщины чаще становятся подвержены кариесу. Зачастую это можно объяснить более частой любовью к сладкому или гормональным сбоем.

Напомним,