ТОП-3 шокирующих факта о кариесе

19 декабря 2019 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 шокирующих факта о кариесе
ТОП-3 шокирующих факта о кариесе
pixabay.com

Очень часто кариес становится причиной дискомфорта для большинства людей.

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Сегодня мы расскажем о том, чего вы никогда раньше не слышали про кариес. Будьте в курсе!

Не только сладости влияют на кариес

Часто причиной возникновения карьера являются углеводы. Остатки потребленной еды отрицательно сказываются на зубной эмали и ускоряют процесс развития кариеса. К примеру, греча имеет ту же степень опасности, что и шоколад.

Кариес передается

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Забывать об утренней чистке зубов или целоваться с начищенными - очень плохая идея. Как минимум, это неприятно. Но более опасными являются бактерии на зубах, которые имеют свойство передаваться из рота в рот. В общем, просыпаемся, чистим зубы и залазим обратно в кровать! А на свидания ходи с жвачкой!

Кариес - женская проблема

Хоть идеальные зубы бывают только у тех, кто воспользовался стоматологической помощью, однако этот факт общеизвестен: женщины чаще становятся подвержены кариесу. Зачастую это можно объяснить более частой любовью к сладкому или гормональным сбоем. 

Напомним, 

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