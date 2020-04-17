Холостяк-10: Макс организует девушкам house-party, а также приход гостей, среди которых – мама Алины

17 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Макс организует девушкам house-party, а также приход гостей, среди которых – мама Алины
Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 17 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Макс предложит участницам организовать тематическую house-party, собрав большую компанию.

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После трех недель, проведенных в жарком Таиланде, Холостяк вместе с участницами вернется в Киев. Девушек ждет приятный и весьма неожиданный сюрприз от Макса.

Он примет решение провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту. Кроме того, Макс предложит участницам вместе организовать house-party и немного расслабиться.

Наконец-то у нас будет какая-то музыка, алкоголь, веселье, – скажет Дана. – Я очень рада.

Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Холостяк предложит устроить тематическую вечеринку. У каждой девушки будет свой особенный образ. Однако выберут они себе наряды не самостоятельно. Образы для них Макс доверит подобрать Дане с Алиной.

Дайте волю своей фантазии, – посоветует Макс. – Пусть разгуляется.

Девушки воспримут слова Холостяка буквально и подойдут к выбору нарядов для конкуренток с юмором...

Холостяк-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Тем временем сам Макс предложит двум девушкам поехать вместе с ним за продуктами. А сразу после – все участницы примутся за приготовление еды. Смогут ли ужиться на одной кухне столько хозяек?

Сюрпризом для девушек станет приход гостей, которых, по словам Холостяка, они будут рады видеть.

Думаю, что это будут прошлые Холостяки,
– предположит Алина.

Может, какие-то звезды к нам приедут,
– отметит Вика.

Главное, не бывшие участницы,
– добавит Настя.

На вечеринку приедет важный гость, которому Макс доверяет. Кто же это? И почему там окажется мама Алины? Женщина раскроет о личной жизни дочери множество подробностей, которые удивят Холостяка. Ко всему прочему, мама девушки попробует поспособствовать сближению пары! Не отпугнет ли Макса такая настойчивость?

Смотрите 7 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 17 апреля, в 19:00 на СТБ.

Напомним,

Облако тегов

СТБ телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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