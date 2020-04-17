Холостяк-10: Макс организует девушкам house-party, а также приход гостей, среди которых – мама Алины
Сегодня, 17 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Макс предложит участницам организовать тематическую house-party, собрав большую компанию.
Он примет решение провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту. Кроме того, Макс предложит участницам вместе организовать house-party и немного расслабиться.
Наконец-то у нас будет какая-то музыка, алкоголь, веселье, – скажет Дана. – Я очень рада.
Дайте волю своей фантазии, – посоветует Макс. – Пусть разгуляется.
Девушки воспримут слова Холостяка буквально и подойдут к выбору нарядов для конкуренток с юмором...
Сюрпризом для девушек станет приход гостей, которых, по словам Холостяка, они будут рады видеть.
Думаю, что это будут прошлые Холостяки,– предположит Алина.
Может, какие-то звезды к нам приедут,– отметит Вика.
Главное, не бывшие участницы,– добавит Настя.
На вечеринку приедет важный гость, которому Макс доверяет. Кто же это? И почему там окажется мама Алины? Женщина раскроет о личной жизни дочери множество подробностей, которые удивят Холостяка. Ко всему прочему, мама девушки попробует поспособствовать сближению пары! Не отпугнет ли Макса такая настойчивость?
Смотрите 7 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 17 апреля, в 19:00 на СТБ.
Напомним,