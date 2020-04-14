Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)

14 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
пресс-служба Нового канала

14 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 11 выпуск 3 сезона шоу "Кто против блондинок?".

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Смотрите в 11 выпуске 3 сезона шоу «Кто против блондинок?»: на этот раз на игровую площадку к Лесе Никитюк и 43-м блондинкам придет стендапер и участник "Improv Live Show" Роман Мищеряков. Во время шоу Роману придется несладко - блондо-бомбы проверят на крепкость его психику (игроку на скорость придется "помечать" цыплят) и... голову (а в этом конкурсе - надевать шапочки для плавания). Кто в итоге победит?

11 выпуск шоу «Кто против блондинок-3» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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