Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)

7 апреля 2020 15:25 Юлия Крутиева
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)
пресс-служба Нового канала

31 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 9 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите в 9 выпуске 3 сезона шоу «Кто против блондинок»: как всегда блондам предстоит сражаться против звездных мужчин. На этот раз участником программы станет телеведущий романтичного шоу «Холостяк» Григорий Решетник.

Звездном участнику придется сбивать яичные белки. А потом выливать себе смесь на голову. Как думаете, станет шевелюра мужчины белой? А также увидите, что приготовила блондо-бомба для Григория. Девушка решила покорить не только сердце мужчины, но и желудок. Ну и главный вопрос, кто же победит в финале?

9 выпуск шоу «Кто против блондинок-3» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

 

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