Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)

17 марта 2020 19:00 Александр Кива
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)

17 марта на Новом канале и на нашем сайте  TV.UA вышел 7 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите в 1 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок

Сексуальные и умные красавицы объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупых блонд», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину...

На этой неделе участником шоу "Кто против блондинок?" станет актер и шоумен Евгений Сморигин. Зрители Нового канала увидят настоящее противостояние юмора и красоты. И как всегда, девушки удивлять своими неординарными талантами, острым умом и сообразительностью.

Смотрите 7 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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