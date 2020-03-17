Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)

17 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 7 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

Сексуальные и умные красавицы объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупых блонд», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину...



На этой неделе участником шоу "Кто против блондинок?" станет актер и шоумен Евгений Сморигин. Зрители Нового канала увидят настоящее противостояние юмора и красоты. И как всегда, девушки удивлять своими неординарными талантами, острым умом и сообразительностью.

Смотрите в 1 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок

Смотрите 7 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.