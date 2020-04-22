Интуиция Лилии Ребрик поспособствовала ее знакомству с мужем: Дотанцевалась до двух детей

22 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Интуиция Лилии Ребрик поспособствовала ее знакомству с мужем: Дотанцевалась до двух детей
Телеведущая Лилия Ребрик с мужем и дочками
пресс-служба

Известная украинская телеведущая и актриса нередко полагается на свое шестое чувство.

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За кулисами шоу Нового канала «СуперИнтуиция» она рассказала, как познакомилась со своим мужем и отцом детей Андреем Диким. Лилия Ребрик уверена, что интуиция у нее развита отлично, и не раз она помогала телеведущей в различных жизненных ситуациях. Одним из таких случаев стало знакомство с будущим супругом.

Я считаю себя интуитивным человеком, – утверждает Лилия. – Ситуации бывали разные, но в первую очередь это встреча с моим мужем Андреем Диким. Мы тогда участвовали в танцевальном шоу. Изначально должны были встать в пары с другими партнерами. Но я почему-то хотела танцевать именно с Диким.

СуперИнтуиция-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020) / пресс-служба Нового канала
По словам Лилии, она настойчиво попросила у организаторов шоу поставить ее в пару к Андрею.

Мне это не свойственно, у меня не такой характер и темперамент, но помню, как пришла и сказала руководству, что хочу танцевать только с Диким, – вспоминает Ребрик. – На что мне ответили: «Ты что, влюбилась?» А я им: «Ха-ха, смешно!» В итоге мы выступали вместе. Это был очень интуитивный шаг, который привел к тому, что сейчас у нас две замечательные дочки. Дотанцевались! (смеется). Интуиция не подвела, спасибо ей за это!

Смотрите шоу «СуперИнтуиция-5» каждую среду в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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