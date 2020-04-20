Дмитрий Танкович стал "крестным феем" для Лилии Ребрик и ее мужа: Это была судьба!
20 апреля 2020 22:00
Дмитрий Танкович
пресс-служба Нового канала
Десять лет назад Дмитрия Танковича и Лилию Ребрик объединил в эфире проект «Танцюють всі!» А в эту среду, 22 апреля, они вновь предстанут перед камерами вместе – в шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале!
Лилия Ребрик – не чужие друг другу люди: вместе вели эфиры на танцевальном шоу, имеют общую дочь... Лилия – родную, а Дима – крестную.Не пропусти встречу звездных кумовьев – Лилии Ребрик и Дмитрия Танковича – уже в эту среду, 22 апреля, в суперзвездном сезоне «СуперИнтуиции» в 19:00 на Новом канале.
Для меня сложно быть крестным отцом, – признался Дима Танкович. – У нас в Беларуси это, скорее, формальность. Впервые я узнал, что это значит гораздо больше, только в Украине.
СуперИнтуиция-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Это была судьба! Мы с Андреем познакомились на проекте «Танці з зірками», а Дима вел этот проект. Для Дианы мы взяли крестными Диму Танковича и Оксану Кузьменко, которая была журналистом нашей пары на проекте. Я считаю, что они – крестные родители нашей семьи в принципе, а Дима – «крестный фей», – поделилась Лилия Ребрик. – Ведь отношения с мужем зарождались именно на их глазах, хотя мы в этом и не признавались. Поэтому, когда все же поженились, и у нас родилась дочь, это было очень символично. Я считаю, что мы не ошиблись. Они замечательные люди.
СуперИнтуиция-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним,