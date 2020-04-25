Від пацанки до панянки-4: участнице реалити в любви призналась финалистка Топ-модели по-украински
25 апреля 2020 22:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
Наташа Масловская рассказала, что взахлеб смотрит новый сезон «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
«Від пацанки до панянки» и призналась, что и сама могла оказаться на месте участниц этого проекта.Для себя Наташа выделила двух фавориток – Юлю #Бандитку и Женю #Батюшку. Правда, изначально Чигринец жутко бесила модель:
Это первый сезон «Від пацанки до панянки», который я смотрю, не отрываясь, – делится Наташа с Новым каналом. – Безумно ждала выхода первого выпуска: меня заинтриговал тизер, в нем все выглядело многообещающе. И мои ожидания оправдались сполна! Честно, я плакала после первого выпуска и удивлялась жестокости девочек. Думала, что больше не буду смотреть этот сезон, не верила, что участницы действительно смогут измениться… Но маленькая надежда во мне осталась, и я продолжила смотреть.
Финалистка «Топ-модели по-украински» Наташа Масловская / пресс-служба
У меня остался осадок после первой серии от Юлиных ужасных поступков, и казалось, что ее надо изолировать от остальных девочек, а то она их покалечит! – вспоминает Наташа. – Но сейчас Юля одна из моих фавориток. Она очень изменилась с начала проекта. Не боится показывать свои эмоции, не боится быть слабой. С каждым выпуском становится понятно, что на самом деле Юля очень добрая, просто отношения в семье заставили прятаться за этой маской.
Від пацанки до панянки 4 сезон Юля Чигринец / пресс-служба Нового канала
Вторая моя любовь – это Женя Мазур. Если Юля, чтобы не показаться ранимой, скрывает свою душевность за агрессией, то Женя открыто показывает, какой она искренний и добрый человек, и думает о других. Это подтвердил ее поступок, когда она покинула проект в одном из выпусков, пожертвовав собой ради девочек.
Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур / пресс-служба Нового канала
Этот проект – огромная возможность изменить жизнь, начиная с самой себя. Мне нравится, что девочек учат с самого начала, по кусочкам собирают их истинные личности, а не те, которые создавались искусственно, чтобы выжить в жестоких обстоятельствах. Возможно, если бы у меня была такая запущенная ситуация, как у девочек, я бы тоже пошла на этот проект. Ведь то, что происходило раньше в их жизнях, не должно продолжаться!
Но хочу сказать огромное спасибо «Від пацанки до панянки» за то, что этот проект помогает мне переосмыслить некоторые аспекты своей жизни. Иногда в некоторых девочках я узнаю себя, и это заставляет хорошенько задуматься,– призналась Наташа.
Посмотреть новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» можно на Новом канале каждый понедельник в 19:00.
Напомним,