Холостяк-10: тайная встреча с мамами и секреты участниц

6 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: тайная встреча с мамами и секреты участниц
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк
кадр из видео

В эту пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей! Что удастся выведать Холостяку у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вика, Кристина и Дана?

Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт,
– поделится Макс перед встречей.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?  

Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

У нее маска,
– признается одна из мам.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба канала СТБ
Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически,
– признается мужчина.

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Что нового узнает главный герой о девушках от их матерей? Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте? И какие советы дадут Максу женщины?

Не пропустите 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» в пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ!

Напомним, 

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