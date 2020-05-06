Холостяк-10: тайная встреча с мамами и секреты участниц

В эту пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей! Что удастся выведать Холостяку у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вика, Кристина и Дана?

Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт,

– поделится Макс перед встречей.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?

Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

У нее маска,

– признается одна из мам.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически,

– признается мужчина.

Что нового узнает главный герой о девушках от их матерей? Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте? И какие советы дадут Максу женщины?

Не пропустите 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» в пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ!

Напомним,