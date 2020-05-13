Холостяк-10: Дмитрий Карпачев о знакомстве с родителями и их роль в отношениях пары

13 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Дмитрий Карпачев о знакомстве с родителями и их роль в отношениях пары
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

В прошлом выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» четыре участницы познакомили Макса со своими семьями.

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О значимости этого этапа в отношениях Григорий Решетник расспросил эксперта и ведущего психологического реалити «Супермама» Дмитрия Карпачева в онлайн пост-шоу проекта «Холостяк-10». Гость эфира поделился мнением, как нужно относиться к этапу представления своей второй половинки родным и почему эта встреча должна носить исключительно формальный характер.

Роль родителей в отношениях

Считаю неправильным переоценивать роль родителей в отношениях. Безусловно, познакомиться с родными второй половинки нужно, но мне не до конца понятно, почему этому придается настолько большое значение. Если мы относимся сверхсерьезно к этому знакомству, то предполагаем, что взрослые люди, то есть родители избранницы или избранника, будут как-то влиять на будущую семью. А ведь это не так. Изначально нужно строить отношения отдельно от родителей. И знакомство с матерью и отцом должно носить исключительно формальный характер.

Холостяк 10: Макс и папа Даны / пресс-служба канала СТБ
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Чрезмерное внимание к знакомству с родными – реальная проблема. Думаю, эта история пошла с тех давних времен, когда дети полностью зависели от родных. И даже становясь совершеннолетними, заводя свои семьи, они все равно жили за счет родителей. Это неправильно, потому что, если ты не способен позаботиться о своей будущей семье без помощи родителей, нет смысла ее создавать.

Главное, чтобы мужчина и женщина нравились и подходили друг другу. А импонирует ли избранник или избранница матери или отцу, это вопрос второстепенный.

Многие матери, услышав подобную позицию, могут подумать: «Как это так? В смысле, он не должен мне нравиться?». Но в этом и есть главная идея взрослых отношений. Они будут полноценными тогда, когда родители не смогут влиять на новую семью. 

Холостяк 10: Макс и мамы участниц / пресс-служба канала СТБ

Советы при знакомстве с родителями

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Во время знакомства с родителями очень важно показать свою позицию. Если мы говорим о позиции мужчины, то это: «Я позабочусь о семье, позабочусь о вашей дочери. И если раньше вы решали ее проблемы, то теперь это буду делать я». Когда мама увидит перед собой действительно взрослого и состоявшегося мужчину, думаю, у нее пропадет желание относиться к паре, как к детям, которых надо научить жизни. Для девушки совет достаточно прост: нужно понравиться своему избраннику. А если вдруг женщина пытается выстроить отношения с мужчиной, на которого огромное влияние оказывает его мама, следует 10 раз подумать, стоит ли это делать.

Уже в эту пятницу в романтическом реалити СТБ «Холостяк-10» главный герой Макс познакомит участниц со своей семьей. Какой будет эта встреча и как поведут себя девушки с родными главного героя, смотрите 15 мая в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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