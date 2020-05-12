Рами Малеку – 39! История звезды до и после Богемной рапсодии

"Взошла новая звезда" – так пишут СМИ о Рами Малеке, исполнителе роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемная рапсодия».

После выхода ленты Рами получил свой первый "Оскар", а еще – обзавелся миллионами фанов по всему миру. Сегодня актеру – 39. Историю Рами Малека до и после «Богемной рапсодии» изучала программа «Утро с Интером».

"Как будто Фредди ожил", "Это точно актер, а не профессиональный музыкант?" – подобные отзывы часто можно было услышать после премьеры фильма «Богемная рапсодия». Рами Малек стал главным открытием и звездой 2018-го года. Сын египетских эмигрантов, который должен был стать юристом, но... пошел в актеры.

В 2006 году Рами Малек воплотил образ фараона в фильме «Ночь в музее». Это была его первая заметная роль в большом кино. Тогда актер Бен Стиллер предсказал Рами, что его ждет большое будущее. И не ошибся. Три года спустя Малек снова сыграет фараона – во второй части приключений.

В 2011 году Рами предложили принять участие в съемках картины «Ларри Краун» вместе с Томом Хэнксом и Джулией Робертс. Тогда вожделенной славы Малек снова не снискал. А через год актер сыграл вампира-египтянина Бенджамина в последней части популярной вампирской франшизы «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». Но это была снова второстепенная роль.

Известным Рами Малек стал благодаря сериалу «Мистер Робот». Здесь он сыграл главного героя. Его Эллиот Алдерсон – молодой инженер кибербезопасности днем, и талантливый хакер - ночью. Сериал обрел своих поклонников. Собственно, как и сам Малек.

Рами Малек и Люси Бойнтон / Fotobank / GettyImages

Но все это не сделало его кумиром миллионов. Пока Малека не пригласили сняться в картине о солисте группы Queen. Выяснилось, что Рами очень похож на Фредди Меркьюри. Правда, актеру пришлось подкачать мышцы, ему приклеили усы и вставили искусственные зубы. Кроме того, Малек вынужден был учиться... петь.

Я брал уроки вокала и игры на фортепиано, но отказался от хореографии, ведь у Фредди не было хореографии как таковой, – вспоминал актер в одном из интервью. – Он был спонтанным, и никто не знал, что он будет делать на сцене.

Съемки в «Богемной рапсодии» принесли Рами Малеку "Оскар". А еще – любовь. На съемочной площадке его партнершей стала Люси Бойнтон, которая сыграла Мэри Остин. После завершения съемок стало известно, что у актеров – роман. И, вероятно, пара готовится к свадьбе!

Больше всего Малек боялся, что после успеха «Богемной рапсодии» режиссеры больше не будут его приглашать, и теперь он будет ассоциироваться только с легендарным певцом. Но, к счастью, этого не случилось. Рами пригласили сыграть главного злодея в 25-й части о Джеймсе Бонде – вместе с Дэниелом Крейгом. Для Малека это – очередной, и, надеемся, не последний большой шаг к реализации в профессии.

Напомним,