Рами Малеку – 39! История звезды до и после Богемной рапсодии
"Взошла новая звезда" – так пишут СМИ о Рами Малеке, исполнителе роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемная рапсодия».
"Как будто Фредди ожил", "Это точно актер, а не профессиональный музыкант?" – подобные отзывы часто можно было услышать после премьеры фильма «Богемная рапсодия». Рами Малек стал главным открытием и звездой 2018-го года. Сын египетских эмигрантов, который должен был стать юристом, но... пошел в актеры.
В 2006 году Рами Малек воплотил образ фараона в фильме «Ночь в музее». Это была его первая заметная роль в большом кино. Тогда актер Бен Стиллер предсказал Рами, что его ждет большое будущее. И не ошибся. Три года спустя Малек снова сыграет фараона – во второй части приключений.
Известным Рами Малек стал благодаря сериалу «Мистер Робот». Здесь он сыграл главного героя. Его Эллиот Алдерсон – молодой инженер кибербезопасности днем, и талантливый хакер - ночью. Сериал обрел своих поклонников. Собственно, как и сам Малек.
Я брал уроки вокала и игры на фортепиано, но отказался от хореографии, ведь у Фредди не было хореографии как таковой, – вспоминал актер в одном из интервью. – Он был спонтанным, и никто не знал, что он будет делать на сцене.
Больше всего Малек боялся, что после успеха «Богемной рапсодии» режиссеры больше не будут его приглашать, и теперь он будет ассоциироваться только с легендарным певцом. Но, к счастью, этого не случилось. Рами пригласили сыграть главного злодея в 25-й части о Джеймсе Бонде – вместе с Дэниелом Крейгом. Для Малека это – очередной, и, надеемся, не последний большой шаг к реализации в профессии.
Напомним,