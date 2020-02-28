Генри Кавилл добился своего: Я очень полновался!

В конце прошлого года только и говорили, что о новом сериале «Ведьмак».

Он оказался одним из самых рейтинговых шоу Netflix, а песенка, звучавшая в сериале «Ведьмаку заплатите чеканной монетой…», стала сетевым хитом. Досталась своя порция славы и британскому актеру, сыгравшему Геральта из Ривии. «Теленеделя» вспоминает, чем еще он известен миру

4 брата есть у Генри Кавилла – такие же высокие, фактурные красавцы, как и он сам. У актера три старших родственника – Пирс, Ник и Саймон, и младший – Чак. Отец большого семейства – Колин Кавилл – работал биржевым маклером, а до того служил во флоте. Потому видел своих сыновей мужественными и сильными парнями. И старшие пошли по его стопам: Пирс выбрал танковые войска, а Ник – морскую пехоту. Но Генри явно не соответствовал представлениям папы о настоящем мужчине. В детстве он был довольно упитанным мальчиком, за что получил прозвище «жирный Генри». Да и к военной службе его не тянуло – нежная душа будущего актера стремилась к высокому искусству. Он играл в театральном кружке и получал от этого невероятное удовольствие. Поэтому не упустил свой шанс, когда ему предложили пройти кастинг на роль в фильме «Граф Монте-Кристо». Генри утвердили, но с условием, что он сбросит 10 кг. И Кавилл это сделал!

5 лет назад журнал Empire называл Генри «самым невезучим парнем в Голливуде». Сейчас, после того как он сыграл Супермена и Ведьмака, в это верится с трудом. И все-таки черная полоса в жизни актера была. Например, ему отказали в роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» – продюсеры предпочли взять Роберта Паттинсона. Главная роль в саге «Сумерки» Кавиллу тоже не досталась. Хотя автор книг про вампиров и считала Генри «идеальным Эдвардом», создатели фильма посчитали, что он чересчур взрослый, и снова променяли его на Паттинсона. А вот для роли Джеймса Бонда в картине «Казино «Рояль» Генри оказался, наоборот, слишком молодым, и Дэниел Крэйг подходит куда больше. Кстати, роль Супермена Генри тоже получил не сразу – в свою картину «Возвращение Супермена» режиссер Брайан Сингер его не утвердил, выбрав Брендона Рута. Но спустя несколько лет справедливость восторжествовала, и Кавилл сыграл супергероя в фильме Зака Снайдера «Человек из стали».

$400 тыс. – такой гонорар получал Генри за каждый эпизод фэнтезийного проекта «Ведьмак», снятого по серии одноименных романов польского писателя Анджея Сапковского. Впрочем, ему удалось заполучить такие деньги – а в общей сложности актер заработал более $3 млн – и саму роль ведьмака Геральта из Ривии, выдержав жесткую конкуренцию. Создателям сериала пришлось выбирать из более чем 200 претендентов! Генри, который, к слову, оказался большим фанатом видеоигр по книгам Сапковского, приложил немало усилий, чтобы утвердили именно его.

– Когда я услышал, что Netflix работают над адаптацией «Ведьмака», очень разволновался, – рассказывал Кавилл. – Я звонил своим агентам каждый день и говорил: «Ребята, когда? Сейчас встреча? Может, завтра?». И в конце концов мне сказали: «Послушайте, только что появился шоураннер, мы позвонили им, они нам сообщили следующее: «Мы еще далеки от процесса поиска актера на роль Геральта». Но я продолжал давить и давить, и мне кажется, в конце концов Netflix просто устали. Это было очень нервно, потому что я очень хотел сыграть Ведьмака. Но я добился своего.

3 дня на съемках сериала «Ведьмак» Генри практически отказывался от воды. Вернее, значительно сократил ее потребление. Так, в первый день он выпивал примерно полтора литра, во второй – пол-литра, а в третий не выпил ни капли. И все это он совершил ради того, чтобы в сценах, где актер демонстрирует голый торс, его мышцы выглядели более фактурно и рельефно.

– Диета трудна, но если ты обезвожен в течение трех дней, то достигаешь момента, когда можешь почувствовать запах воды поблизости, – делился впечатлениями от эксперимента Кавилл.

Правда, результат того стоил – в кадре Генри выглядел потрясающе.

2 недели – всего – продлился роман Генри со звездой сериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. И такой стиль в отношениях вполне в духе Кавилла. 36-летний актер все еще не женат. Но при этом ведет довольно бурную личную жизнь. Ему приписывали роман с актрисой Натали Дормер, известной по сериалу «Игра престолов». Вместе они снимались в исторической саге «Тюдоры». Увы, и эти отношения продержались недолго. Исключение, пожалуй, составила британская наездница Эллен Уитакер. С ней Кавилл был даже помолвлен, но это не стало преградой их расставанию. Вообще, Генри питает особую слабость к… сильным девушкам. Помимо спортивной Уитакер, он встречался с борцом ММА и актрисой Джиной Карано и каскадером и танцовщицей Люси Корк. А в прошлом году его сердце покорила юная Тайла Бишоп. Девушка трудится не кем-нибудь, а пожарным, а еще подрабатывает фитнес-тренером.

Генри хоть и не спешит связать себя семейными узами, все чаще задумывается об этом…

– Я пока не встретил правильного человека, – признается он. – Понимаю, как непросто быть в отношениях с кем-то, кто постоянно находится в разъездах, как я. Конечно, могу с легкостью найти себе отважную молодую девушку, которая поедет за мной на край света, потому что она не скована никакими обстоятельствами. Но мне бы хотелось, чтобы моя вторая половинка была независимой, чтобы у нее было свое любимое дело, своя карьера.

Возможно, Тайла именно та самая?

Текст: Виктория Грабовская

