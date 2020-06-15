Сушант Сингх Раджпут умер при загадочных обстоятельствах

15 июня 2020 12:11 Юлия Крутиева
Сушант Сингх Раджпут умер при загадочных обстоятельствах
Актер Сушант Сингх Раджпут на съемках
instagram.com/sushantsinghrajput

Мир индийского шоу-бизнеса скорбит.

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Спустя несколько ней после смерти звезда фильма «Черный принц Аджуба» Риши Капура стало известно о скоропостижном уходе еще одного из самых ярких индийских актеров.

Речь идет об исполнителе ролей в фильмах «Пикей» и «М.С.Дхони: нерассказанная история» Сушанте Сингхе Раджпуте. Актер умер на 35-м году жизни.

Актер Сушант Сингх Раджпут / instagram.com/sushantsinghrajput
О смерти знаменитого болливудского актера сообщил телеканал NDTV. Сушант Сингх Раджпут умер при загадочных обстоятельствах. Тело мужчины было найдено в его собственном доме. 

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Правоохранители считают, что Раджпут покончил с собой. Но его друзьям и близким в это трудно поверить. Ранее Сушант не говорил о проблемах со здоровьем, депрессии или финансовых трудностях.

Актер Сушант Сингх Раджпут / instagram.com/sushantsinghrajput
Напомним, 

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