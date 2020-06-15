Сушант Сингх Раджпут умер при загадочных обстоятельствах
15 июня 2020 12:11
Актер Сушант Сингх Раджпут на съемках
instagram.com/sushantsinghrajput
Мир индийского шоу-бизнеса скорбит.
индийских актеров.О смерти знаменитого болливудского актера сообщил телеканал NDTV. Сушант Сингх Раджпут умер при загадочных обстоятельствах. Тело мужчины было найдено в его собственном доме.Напомним,
Речь идет об исполнителе ролей в фильмах «Пикей» и «М.С.Дхони: нерассказанная история» Сушанте Сингхе Раджпуте. Актер умер на 35-м году жизни.
Актер Сушант Сингх Раджпут / instagram.com/sushantsinghrajput
Актер Сушант Сингх Раджпут / instagram.com/sushantsinghrajput