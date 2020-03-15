Наталья Могилевская об интимных практиках в Индии: «Буду использовать»
15 марта 2020 13:00
Певица Наталья Могилевская
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Артистка на пять дней улетала в Индию. Цель визита была весьма неожиданной.
Наталья Могилевская не так давно вернулась с поездки по Южной Азии. Познавательными впечатлениями она поделилась в интервью Кате Осадчей.
Так, исполнительница рассказала, что ездила не отдыхать и наслаждаться местной культурой, а изучать интимные практики.
Я там была всего пять дней. Была на семинаре. Это огромные интимные знания, которые, я думаю, буду использовать всю жизнь! Но этот путь, видимо, для тех, кому уже за 60 лет,– откровенничает звезда.
Я уверена, что надо быть осторожными, но также я уверена, что не надо поддаваться панике. Надо понимать, что две тысячи смертей от коронавируса и 30 миллионов – от СПИДа это большая разница и надо пользоваться презервативами, а не только масками. И вообще надо быть просто осторожными со всех сторон и всех вопросов,– убеждена Наталья.
Напомним,