Наталья Могилевская об интимных практиках в Индии: «Буду использовать»

15 марта 2020 13:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская об интимных практиках в Индии: «Буду использовать»
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Артистка на пять дней улетала в Индию. Цель визита была весьма неожиданной.

Читайте такжеЕкатерина Кухар поделилась сексуальными снимками с пляжа в Таиланде
Певица Наталья Могилевская не так давно вернулась с поездки по Южной Азии. Познавательными впечатлениями она поделилась в интервью Кате Осадчей.

Так, исполнительница рассказала, что ездила не отдыхать и наслаждаться местной культурой, а изучать интимные практики.

Я там была всего пять дней. Была на семинаре. Это огромные интимные знания, которые, я думаю, буду использовать всю жизнь! Но этот путь, видимо, для тех, кому уже за 60 лет,
– откровенничает звезда.

Читайте такжеГорячая штучка! Оля Полякова открыла купальный сезон в Украине
Кроме того, Могилевская не смогла обойти стороной тему коронавируса в Украине. Знаменитость уверена, что нужно быть благоразумными и не паниковать. Болезнь СПИД и другие серьезные заболевания никуда не делись и нужно быть осторожными во всем.

Я уверена, что надо быть осторожными, но также я уверена, что не надо поддаваться панике. Надо понимать, что две тысячи смертей от коронавируса и 30 миллионов – от СПИДа это большая разница и надо пользоваться презервативами, а не только масками. И вообще надо быть просто осторожными со всех сторон и всех вопросов,
– убеждена Наталья.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Наталья Могилевская социальные сети фото новости

Материалы по теме

Давай больше! Юлия Санина о реакции мужа на пикантные сцены с Тиной Кароль
Новости

Давай больше! Юлия Санина о реакции мужа на пикантные сцены с Тиной Кароль
«Буду использовать»: Наталья Могилевская об интимных практиках в Индии
Новости

«Буду использовать»: Наталья Могилевская об интимных практиках в Индии
На папу похожа: Лидия Таран показала дочь-подростка от Доманского
Новости

На папу похожа: Лидия Таран показала дочь-подростка от Доманского
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 3 выпуск от 15.03.2020
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 3 выпуск от 15.03.2020

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK