Тайный агент: какая опасность подстерегает нас в городских бассейнах
15 июня 2020 15:00
Юлия Крутиева
Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020)
пресс-служба Нового канала
Журналисты проекта «Тайный агент» (Новый канал) проверили комплексы отдыха столицы.
Морская вода и солнечное излучение препятствуют распространению коронавируса. Медики утверждают, что и бассейны
тоже не представляют никакой опасности, поскольку хлорированная вода защищает от болезни.
Главное, чтобы поддерживался правильный уровень хлора в воде. Журналист программы «Тайный агент» Александра Башкатова решила проверить, заботятся ли в комплексах отдыха о чистоте бассейнов. И отправилась в два самых популярных комплекса столицы.
Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба Нового канала
Администраторы заведений уверяли Александру, что бассейны каждое утро чистят пылесосами и обрабатываются хлоркой.
На вид эти бассейны были грязными, – рассказывает Александра. – Там плавали листья, а на стенках была плесень. Признаюсь, я ни в одном не решилась поплавать.
Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба Нового канала
Тайные агенты взяли тестовые образцы воды из этих бассейнов и исследовали их на содержание хлора и мочи. Эксперимент проводили с помощью хлорометра, который определяет уровень химического вещества.
Устройство показало, что во взрослом бассейне хлора нет, – говорит журналистка. – Это значит, что в этой воде можно легко подхватить инфекцию. В детском бассейне обнаружили большое содержание мочи и также отсутствие хлора. Плавать в такой воде очень опасно! Если она попадет в организм, то можно на несколько недель попасть в больницу с кишечной инфекцией.
Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба Нового канала
Включайте программу «Тайный агент» сегодня в 19:00 на Новом канале и узнаете, какую опасность содержит вода, в которой превышено количество хлора. А еще вы увидите, в каком состоянии находятся детские аттракционы. Как и где отдыхать с ребенком, чтобы остаться здоровыми?!
Напомним,