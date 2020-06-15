Тайный агент: какая опасность подстерегает нас в городских бассейнах

Журналисты проекта «Тайный агент» (Новый канал) проверили комплексы отдыха столицы.

Морская вода и солнечное излучение препятствуют распространению коронавируса. Медики утверждают, что и бассейны тоже не представляют никакой опасности, поскольку хлорированная вода защищает от болезни.

Главное, чтобы поддерживался правильный уровень хлора в воде. Журналист программы «Тайный агент» Александра Башкатова решила проверить, заботятся ли в комплексах отдыха о чистоте бассейнов. И отправилась в два самых популярных комплекса столицы.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Администраторы заведений уверяли Александру, что бассейны каждое утро чистят пылесосами и обрабатываются хлоркой.

На вид эти бассейны были грязными, – рассказывает Александра. – Там плавали листья, а на стенках была плесень. Признаюсь, я ни в одном не решилась поплавать.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Тайные агенты взяли тестовые образцы воды из этих бассейнов и исследовали их на содержание хлора и мочи. Эксперимент проводили с помощью хлорометра, который определяет уровень химического вещества.

Устройство показало, что во взрослом бассейне хлора нет, – говорит журналистка. – Это значит, что в этой воде можно легко подхватить инфекцию. В детском бассейне обнаружили большое содержание мочи и также отсутствие хлора. Плавать в такой воде очень опасно! Если она попадет в организм, то можно на несколько недель попасть в больницу с кишечной инфекцией.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Включайте программу «Тайный агент» сегодня в 19:00 на Новом канале и узнаете, какую опасность содержит вода, в которой превышено количество хлора. А еще вы увидите, в каком состоянии находятся детские аттракционы. Как и где отдыхать с ребенком, чтобы остаться здоровыми?!

Напомним,