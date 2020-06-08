Лилия Ребрик с мужем резвились в бассейне: почти на море

8 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Лилия Ребрик с мужем резвились в бассейне: почти на море
Телеведущая Лилия Ребрик
социальная сеть Instagram

Весь карантин телеведущая Лилия Ребрик с семьей провела в доме за городом.

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Скучать звездой семье на самоизоляции не довелось. Лилия с мужем Андреем и дочками Дианой и Полиной обустраивали дом, танцевали, устраивали фотосессии и занимались садоводством. А с приходом лета семейство решило открыть купальный сезон.

Во дворе они установили бассейн, где купались и играли в праздничные выходные. Яркими кадрами Лилия поделилась в своем Instagram.

Теледива позировала у бассейна в синем цельном купальнике, а сверху она набросила белое пляжное парео. Для фото Ребрик распустила волосы и приняла эффектную позу.

Также звезда выложила забавное видео, где вместе с мужем устроила прыжки в воду. Счастливые супруги похожи на молодоженов: они трепетно держат друг друга за руки, целуются и исполняют танцевальные па прямо в бассейне.

Ну... Майже на морі. Дика сімейка,
‒ такие слова оставила под постом Лилия.

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Подписчики восхищаются позитивной парой и желают им отличного отдыха: «Какие молодцы. На вас очень приятно смотреть», «Вот это романтика! Супер», «Ребята, любуюсь вами», «Главное с кем, а не где», «Классная пара. Счастья вам и вашим деткам».

Напомним,

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