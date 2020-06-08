Лилия Ребрик с мужем резвились в бассейне: почти на море
Весь карантин телеведущая Лилия Ребрик с семьей провела в доме за городом.
Во дворе они установили бассейн, где купались и играли в праздничные выходные. Яркими кадрами Лилия поделилась в своем Instagram.
Теледива позировала у бассейна в синем цельном купальнике, а сверху она набросила белое пляжное парео. Для фото Ребрик распустила волосы и приняла эффектную позу.
Также звезда выложила забавное видео, где вместе с мужем устроила прыжки в воду. Счастливые супруги похожи на молодоженов: они трепетно держат друг друга за руки, целуются и исполняют танцевальные па прямо в бассейне.
Ну... Майже на морі. Дика сімейка,‒ такие слова оставила под постом Лилия.
Напомним,