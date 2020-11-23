Танці з зірками-2020: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

29 ноября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 14 выпуск четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

14 эфир шоу Танці з зірками-2020 - это финал проекта. В конце грандиозного суперфинала станет известно, какая пара стала победителем шоу.

Отметим, что в полуфинале, который вышел в эфир 22 ноября, в зоне риска оказались Надежда Мейхер и Санта Димопулос. Однако организаторы шоу решили, что все три пары попадают в суперфинал и будут бороться за кубок победителя.

13 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите 29.11.2020 в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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