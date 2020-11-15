Наталья Холоденко рассказала о новом дорогостоящем увлечении: Плачу, как за ребенка в частной школе

15 ноября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Наталья Холоденко рассказала о новом дорогостоящем увлечении: Плачу, как за ребенка в частной школе
Психолог Наталия Холоденко
социальная сеть Instagram

Психолог Наталья Холоденко увлеклась конным спортом.

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Знаменитость в интервью Кате Осадчей призналась, что о таком хобби мечтала с детства, однако все время откладывала. А в связи с закрытием конного завода, она решила приобрести себе жеребца.

Это была благотворительная история, у нас закрывали конный государственный завод и убивали спортивных лошадей. Я поняла, что в этой благородной миссии я могу воплотить свою мечту, потому что я с детства мечтала о лошадях,
‒ поделилась Холоденко.

Длительный период Наталья не могла выделить время в своем графике для занятий. Все изменилось, когда она подсчитала сколько денег идет на содержание лошади:

За него ежемесячно надо платить, как за ребенка в частной школе. Поэтому жадность меня победила, я начала заниматься.

Психолог Наталья Холоденко / социальная сеть Instagram

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Не обошлось без травм. На одном из занятий Наталья травмировала руку, упав из седла. Она сильно испугалась, но все обошлось. Друзья психолога, чтобы поддержать ее, подарили символический торт с надписью «С первым падением».

Я упала на галопе, я уже так освоила галоп, с высоты три метра со скоростью 65 километров в час. Танцы спасли, потому что каждый раз, когда со мной случаются подобные ситуации, я знаю, как надо напрячься, сгруппироваться для того, чтобы ничего себе не сломать. Поэтому у меня очень сильное растяжение, но без переломов,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

Психолог Наталья Холоденко / социальная сеть Instagram
 

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