ТОП-5 книг от звезды мелодрамы "Цвет страсти" Анны Сердюк

1 декабря 2020 01:10 Юлия Крутиева
ТОП-5 книг от звезды мелодрамы
ТОП-5 книг от звезды мелодрамы "Цвет страсти" Анны Сердюк
пресс-служба

Сегодня в 20:15 на СТБ зрители продолжат следить за историей Даши Гомонай в 24-серийной авантюрной мелодраме «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш.

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Главную героиню в лихо закрученном сюжете сыграла украинская актриса театра и кино Анна Сердюк. Она поделилась списком своих любимых книг.

«Жизнь взаймы», Эрих Мария Ремарк

Это одна из самых любимых моих книг! Роман о жизни и смерти, о свободе и выборе, о времени, которое неподвластно человеку, и о любви, без которой жизнь просто невозможна. Сколько раз ее перечитываю, столько раз нахожу отклик и всегда плачу над ней.

«Радикальное прощение», Колин Типпинг

Эта книга является спасательным кругом! Всегда рекомендую ее близким и людям, которые сбились с пути. Проясняет жизненные ситуации, учит, как выйти из замкнутого круга и больше не становиться жертвой обстоятельств.

«Сила настоящего», Эрхарт Толле

Меня он научил оставаться в моменте. Потому что именно в Настоящем мы обретаем истинную суть, а также радость и понимание того, что целостность и совершенство есть не цель, а реальность, доступная нас уже Сейчас! И ещё читала его книгу «Новая земля», она сложнее в восприятии, но не менее потрясающая!

«Гордость и предубеждение», Джейн Остин

Обожаю классику, какая красивая история! Перед глазами классическая Англия. И уже это добавляет некий шарм и изюминку. Я всегда буду удивляться нравам и традициям жизни в маленьких провинциальных городках и тому, какие события там добавляют страсти в жизнь. А как потрясающе пишет Джейн ! У нее сложные и невероятно красивые обороты речи. Однозначно, этой книгой надо наслаждаться и читать ее без спешки.

«Алхимик», Пауло Коэльо

Эта книга всегда попадет вовремя в мои руки!  В юности люди не боятся мечтать, все кажется им возможным. Но проходит время, и таинственная сила принимается им внушать, что их желания неосуществимы. «Добиться воплощения своей Судьбы - вот единственная подлинная обязанность человека...», – утверждает Пауло Коэльо.

Напомним,

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