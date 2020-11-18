Анна Сердюк: Сериал Цвет страсти будет держать в напряжении

Уже 23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы “Цвет страсти” автора Татьяны Гнедаш.

Главную роль - Дашу Гомонай - сыграла украинская актриса театра и кино Анна Сердюк. Она рассказала о своей героине, почему это роль ее мечты и что всегда берет на съемочную площадку.

Анна, вы играете главную героиню Дашу Гомонай в “Цвете страсти”. Какая она?

Мне досталась замечательная роль. Это девушка, которая от определенных событий в жизни не сломалась, а только окрепла. В ней остались свет, доброта, справедливость. Она тот человек, которого можно назвать лучом света во время тьмы. Она отчаянно смелая! То есть, это истинная героиня. Эта девушка, которая вопреки всему идет, и остается человечной. Она умеет любить и сопереживать.

А вы похожи с героиней?

Да, я рада получить такую ​​роль, потому что в чем-то мы с Дашей Гомонай похожи, а то в чем наше различие - мне дано для того, чтобы проработать это в себе, усовершенствовать. И вообще, большой кайф работать с такой прекрасной командой и большое счастье - играть такого персонажа. У нее такой размах! С Дашей действительно происходят такие события, в которых ты сам меняешься и становишься только сильнее и мужественнее.

Почему зритель должен смотреть этот сериал?

“Цвет страсти” будет держать в напряжении. Я думаю, что он не оставит равнодушным, а ход событий поражает всех! Вот ты думаешь, что еще немного - и все будет хорошо, и снова обстоятельства! Я когда впервые читала сценарий - ух, у меня мурашки по коже бегали! Я думаю, что на экране это будет еще увлекательнее!

О какой роли вы мечтаете?

На самом деле, вселенная меня услышала, и в прошлый раз, когда меня спрашивали, о которой роль мечтаю, я назвала набор качеств, и просто описала персонажа, который мне пришел и с которым я сейчас работаю. То есть, в этот момент жизни Даша Гомонай - это тот персонаж, о котором только могла мечтать.

Как вжиться в образ героя?

Прежде всего надо найти точки соприкосновения с собой. Ты когда разбираешь роль, ты пытаешься понять, что у вас общего, с чем надо работать, а где дотянуть. Ну, и думаю, что когда проходит кастинг, то подбирают плюс-минус по типажу, чтобы совпадало внутреннее с внешним. Совпадало с тем героем, который прописан. Я могу сказать по себе, что нет большой сложности, чтобы вжиться.

А как проходил кастинг?

Знаю, что кастинг был большой, много девочек на эту роль пробовались. Было несколько этапов, и я прошла! Но меня утвердили сначала на совсем другую роль. Уже был подобран образ, и я ждала своих съемочных дней. Съёмки сериала начались 1 июня. И вдруг через какое-то время мне звонят и говорят, что произошла рокировка – я играю роль Даши Гомонай!

С кем будете смотреть премьеру?

У меня в этот день спектакль, поэтому скорее всего прилечу домой и буду смотреть сама. Уже почти традиция: часто совпадает премьера сериала со спектаклем :) Возможно, позову кого-то в гости! А некоторые серии договорились смотреть вместе с моими коллегами.

Что вы всегда берете с собой на съемочную площадку?

У меня есть свои металлические приборы, которыми я ем. Потому что пластик для меня - это больная тема. Люблю свою бутылочку с водой, но почему-то второй съемочный день не могу ее с собой взять. И люблю брать конфеты, печенье - угощать других.

Как вы могли бы описать “Цвет страсти”?

Прежде всего, это сериал о любви, о борьбе за жизнь и о справедливости. Достаточно банальные слова, но мне есть что в них вложить.

Любовь победит?

Любовь - самая большая сила на земле! И она победит!