JULIK – про святкування Дня Святого Миколая: Раз в рік треба бути дитиною

Эксклюзив 19 декабря 2020 18:20 Юлия Крутиева
JULIK – про святкування Дня Святого Миколая: Раз в рік треба бути дитиною
Шоумен JULIK
пресс-служба

Сьогодні, 19 грудня, святкують День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят серед дітей, та й дорослих.

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Шоумен Юлік розповів про традиції святкування Дня Святого Миколая у своїй родині та показав, як обирав подарунки.

Щороку я намагаюсь хоч на день відчути себе дитиною. День Святого Миколая – час, коли я можу дозволити потішитися подарунками, які чудово піднімають настрій. Ми, дорослі, часто забуваємо, що щастя у простих речах. Тому, саме у цей день, мені подобається дарувати і отримувати подарунки, - зізнався шоумен.

Юлик с семьей / пресс-служба

Також артист потішив шанувальників яскравою світлиною, яка так і переносить артиста у юність та показує відмінний настрій.

Ти не ти, коли не дитина. А ну, згадайте, коли Ви останній раз раділи та тішились, як діти? ААА, не пам’ятаєте? Давайте скоро, розказуйте, що Миколай подарував? І пам’ятайте, раз в рік треба бути дитиною! - написав Юлік у Instagram.

Нагадаємо,

 

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