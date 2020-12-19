JULIK – про святкування Дня Святого Миколая: Раз в рік треба бути дитиною
Эксклюзив 19 декабря 2020 18:20
Шоумен JULIK
пресс-служба
Сьогодні, 19 грудня, святкують День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят серед дітей, та й дорослих.
Юлік розповів про традиції святкування Дня Святого Миколая у своїй родині та показав, як обирав подарунки.
Щороку я намагаюсь хоч на день відчути себе дитиною. День Святого Миколая – час, коли я можу дозволити потішитися подарунками, які чудово піднімають настрій. Ми, дорослі, часто забуваємо, що щастя у простих речах. Тому, саме у цей день, мені подобається дарувати і отримувати подарунки, - зізнався шоумен.
Юлик с семьей / пресс-служба
Також артист потішив шанувальників яскравою світлиною, яка так і переносить артиста у юність та показує відмінний настрій.
Ти не ти, коли не дитина. А ну, згадайте, коли Ви останній раз раділи та тішились, як діти? ААА, не пам’ятаєте? Давайте скоро, розказуйте, що Миколай подарував? І пам’ятайте, раз в рік треба бути дитиною! - написав Юлік у Instagram.
Нагадаємо,
- Мария Шарапова объявила о помолвке с близким другом принца Гарри.
- Слава Каминская сходила в церковь к бывшему мужу-священнику.