JULIK – про святкування Дня Святого Миколая: Раз в рік треба бути дитиною Эксклюзив Юлия Крутиева

Шоумен JULIK пресс-служба

Сьогодні, 19 грудня, святкують День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят серед дітей, та й дорослих.