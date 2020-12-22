Мутировавший коронавирус в Великобритании: ТОП-5 фактов о новом штамме, которые нужно знать
2020 год, судя по всему, не мог закончиться благополучно, поэтому под елочку мы получили новый штамм коронавируса.
Когда появился новый штамм COVID-19
Мутации вируса – вещь естественная. Так он адаптируется к обстоятельствам внешнего мира.
Еще в марте ученые предупреждали, что изменения в РНК возбудителя заболевания реальны. В Великобритании новый штамм обнаружили еще осенью, однако в сентябре на него внимания не обратили. Полностью расшифровали геном в октябре, но объявили о нем миру почему-то только 14 декабря.
Что не так с новой разновидностью коронавируса?
Что делают в Великобритании после обнаружения нового штамма?
С 20 декабря Великобритания перешла в режим локдауна. Примечательно, что ранее правительство этой страны обещало ослабление карантина перед праздниками, но анонсированные снятия ограничений в итоге отменили.
В изоляции оказалась и сама Британия, многие страны ограничили с ней авиасообщение, Украина тоже планирует это сделать.
Стоит ли бояться мутировавшего вируса
Доказано только то, что вирус распространяется быстрее, но не приводит к более тяжелой форме. Кроме того, возможно данная мутация уже распространилась по миру.
Последствия появления нового штамма
Более быстрое распространение вируса в теории означает скачок заболеваемости, скачок госпитализации и риск коллапса любой медицинской системы.
Поэтому новый штамм желательно локализовать, ведь вакцинация пока доступна лишь в некоторых странах (и не всем).
Напомним,