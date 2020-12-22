Мутировавший коронавирус в Великобритании: ТОП-5 фактов о новом штамме, которые нужно знать

2020 год, судя по всему, не мог закончиться благополучно, поэтому под елочку мы получили новый штамм коронавируса.

Когда появился новый штамм COVID-19

О распространении мутировавшего COVID-19 сообщили в Великобритании. Этим заявлением Лондон поставил на уши весь мир, а Европа, в свою очередь, сразу же прервала авиасообщение с Туманным Альбионом.

Мутации вируса – вещь естественная. Так он адаптируется к обстоятельствам внешнего мира.

Еще в марте ученые предупреждали, что изменения в РНК возбудителя заболевания реальны. В Великобритании новый штамм обнаружили еще осенью, однако в сентябре на него внимания не обратили. Полностью расшифровали геном в октябре, но объявили о нем миру почему-то только 14 декабря.

Что не так с новой разновидностью коронавируса?

Что делают в Великобритании после обнаружения нового штамма?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее. Плохая новость. Но нет никаких данных, что новый тип опаснее или не среагирует на разработанную вакцину.

Мутировавший коронавирус в Великобритании: ТОП-5 фактов о новом штамме, которые вы должны знать / Unsplash.com

С 20 декабря Великобритания перешла в режим локдауна. Примечательно, что ранее правительство этой страны обещало ослабление карантина перед праздниками, но анонсированные снятия ограничений в итоге отменили.

В изоляции оказалась и сама Британия, многие страны ограничили с ней авиасообщение, Украина тоже планирует это сделать.

Стоит ли бояться мутировавшего вируса

Вирусологи призывают не паниковать, главное – придерживаться противоэпидемических мер, беречь себя, мыть руки, как и прежде.

Доказано только то, что вирус распространяется быстрее, но не приводит к более тяжелой форме. Кроме того, возможно данная мутация уже распространилась по миру.

Последствия появления нового штамма

Более быстрое распространение вируса в теории означает скачок заболеваемости, скачок госпитализации и риск коллапса любой медицинской системы.

Поэтому новый штамм желательно локализовать, ведь вакцинация пока доступна лишь в некоторых странах (и не всем).

Мутировавший коронавирус в Великобритании: ТОП-5 фактов о новом штамме, которые вы должны знать / Unsplash.com

Напомним,