Как приготовить домашний квас – рецепт от Алекса Якутова

Эксклюзив 30 января 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как приготовить домашний квас – рецепт от Алекса Якутова

Как дома приготовить вкусный квас. Простой рецепт популярного напитка от эксперта реалити «На ножах» (Новый канал) Алекса Якутова.

Квас – не новый для украинцев напиток. Ему более тысячи лет. На Руси квас был алкогольным и делался даже крепче современного пива. Интересный факт, что людей, злоупотребляющих алкоголем, тогда называли «квасниками». Сейчас это безалкогольный и полезный напиток. Он активизирует пищеварительные процессы, помогает переварить жирные блюда, а еще в нем много витамина С. И хотя квас считают летним напитком, употреблять его можно и в другое время. Как приготовить домашний квас, мы узнали у Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Хлеб ржаной – примерно 500 г
  • Свекла – 3 кг
  • Вода – 5 л
  • Сахар – 300 г

Способ приготовления:

  1. Свеклу нарезаем крупными кубиками.
  2. Крошим хлеб (он должен быть вчерашним или позавчерашним) и смешиваем его с сахаром и водой. Добавляем к ним свеклу.
  3. Переливаем все в отдельный бокс. Полностью обматываем его фольгой.
  4. Настаиваем квас в теплом месте при температуре около 26 градусов два-три дня. Каждый день один раз перемешиваем. Если появляется пена, снимаем ее.
  5. Потом квас процеживаем и отправляем в холодильник. Готово! Можно пить!

Какими советами Шеф будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной в реалити «На ножах» на Новом канале.  
 

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