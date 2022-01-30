Как приготовить домашний квас – рецепт от Алекса Якутова
Как дома приготовить вкусный квас. Простой рецепт популярного напитка от эксперта реалити «На ножах» (Новый канал) Алекса Якутова.
Квас – не новый для украинцев напиток. Ему более тысячи лет. На Руси квас был алкогольным и делался даже крепче современного пива. Интересный факт, что людей, злоупотребляющих алкоголем, тогда называли «квасниками». Сейчас это безалкогольный и полезный напиток. Он активизирует пищеварительные процессы, помогает переварить жирные блюда, а еще в нем много витамина С. И хотя квас считают летним напитком, употреблять его можно и в другое время. Как приготовить домашний квас, мы узнали у Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Хлеб ржаной – примерно 500 г
- Свекла – 3 кг
- Вода – 5 л
- Сахар – 300 г
Способ приготовления:
- Свеклу нарезаем крупными кубиками.
- Крошим хлеб (он должен быть вчерашним или позавчерашним) и смешиваем его с сахаром и водой. Добавляем к ним свеклу.
- Переливаем все в отдельный бокс. Полностью обматываем его фольгой.
- Настаиваем квас в теплом месте при температуре около 26 градусов два-три дня. Каждый день один раз перемешиваем. Если появляется пена, снимаем ее.
- Потом квас процеживаем и отправляем в холодильник. Готово! Можно пить!
Какими советами Шеф будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной в реалити «На ножах» на Новом канале.