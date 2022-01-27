Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова

27 января 2022 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова
Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова
pixabay.com

Как дома приготовить нежные украинские рулетики с французскими нотками – крученики. Простой рецепт кручеников из кролика от Алекса Якутова.

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Крученики – одно из простых, но очень вкусных блюд украинской кухни. Эти мясные рулеты готовят с разной начинкой: грибной, овощной, сырной. Предлагаем вам сделать нежные крученики из кролика по рецепту кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Я не люблю готовить кролика по классическому французскому рецепту, когда его тушат в сливках или вине. Здесь все просто. Берете тушку, разделываете ее. Обжариваете овощи, лук, морковь. Потом добавляете в сотейник мясо, немного белого вина, сливки и ставите тушиться. Солите, перчите и можете подавать. В таком рецепте есть один нюанс: крольчатина – очень нежное мясо, если его перетушить, оно стянет жестким. Но все же мой любимый вариант приготовления кролика – это крученики. Важно вытащить из тушки скелет, чтобы остались крупные кусочки мяса. Тогда готовить из них рулеты будет легко.

Ингредиенты:

  • Кролик – тушка
  • Цуккини – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Вино – 100 г
  • Сливки – 100 г
  • Горчица – 20 г
  • Петрушка – 20 г
  • Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разделываем кролика, вытаскиваем все кости. Режем мясо на крупные куски.
  2. Натираем мясо горчицей, растительным маслом, солим, перчим и добавляем нарезанную петрушку. Оставляем мариноваться в холодильнике на ночь.
  3. На следующий день нарезаем мелкой соломкой цуккини, морковь, стебель сельдерея.
  4. Мясо накрываем пленкой и отбиваем, как на отбивные.
  5. На край кладем овощи и заворачиваем в крученики. Скрепляем их веревкой.
  6. Выкладываем крученики в форму для запекания. Заливаем сливками и вином.
  7. Отправляем в духовку, разогретую заранее до 180 градусов. Запекаем 30 минут. За это время вкус овощей расходится. Чувствуется белое вино и сливки. Приятного аппетита!

Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова / pixabay.com

Напомним,

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