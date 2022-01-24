ПП-маршмеллоу (рецепт)
Этот десерт может быть альтернативой обычным сладостям, а также прекрасным дополнением к горячим зимним напиткам!
Ингредиенты
- Белок — 4 шт
- Желатин — 15 г
- Молоко — 70 мл
- подсластитель, кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Первым делом замачиваем желатин в холодном молоке и оставляем набухать.
2. Затем отделяем желтки от белков. Очень важно, чтобы к белкам не попала ни капля желтка.
4. Желатин растапливаем или в микроволновке, или на водяной бане. Необходимо, чтобы все гранулы полностью растворились. Постепенно добавляем его к взбивающимся белкам, пока не образуются плотные пики. Форму смазываем и перекладываем в неё белковую массу.
5. Разравниваем, посыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник на пару часов. Затем аккуратно достаём из формы готовое маршмеллоу, разрезаем на кубики, каждый из которых обсыпаем кокосовой стружкой. Готово!
Приятного аппетита!
Напомним,