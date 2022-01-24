ПП-маршмеллоу (рецепт)

24 января 2022 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ПП-маршмеллоу (рецепт)
ПП-маршмеллоу (рецепт)
pixabay.com

Этот десерт может быть альтернативой обычным сладостям, а также прекрасным дополнением к горячим зимним напиткам!

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Даже если вы сели на диету после новогодних праздников, отказываться от маршмеллоу нет смысла, ведь его можно приготовить с помощью безвредных для фигуры ингредиентов. ПП-маршмеллоу — то, что нужно женщинам после праздников, когда так не хочется возвращаться к будням. 

Ингредиенты 

  • Белок — 4 шт
  • Желатин — 15 г
  • Молоко — 70 мл
  • подсластитель, кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Первым делом замачиваем желатин в холодном молоке и оставляем набухать.

2. Затем отделяем желтки от белков. Очень важно, чтобы к белкам не попала ни капля желтка.

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3. К белкам добавляем подсластитель и начинаем взбивать до плотной пены.

4. Желатин растапливаем или в микроволновке, или на водяной бане. Необходимо, чтобы все гранулы полностью растворились. Постепенно добавляем его к взбивающимся белкам, пока не образуются плотные пики. Форму смазываем и перекладываем в неё белковую массу.

5. Разравниваем, посыпаем кокосовой стружкой и отправляем в холодильник на пару часов. Затем аккуратно достаём из формы готовое маршмеллоу, разрезаем на кубики, каждый из которых обсыпаем кокосовой стружкой. Готово! 

Приятного аппетита!

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