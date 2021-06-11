Чашка удовольствия: клубничный десерт за 5 минут (рецепт)

11 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чашка удовольствия: клубничный десерт за 5 минут (рецепт)
Чашка удовольствия: клубничный десерт за 5 минут (рецепт)
pixabay.com

У вас есть свежая ароматная клубника и желание побаловать себя освежающим десертом.

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Приготовить вкусный и полезный десерт для сладкоежек еще никогда не было так просто!

Блюдо подойдет как для детей, так и для взрослых, которые следят за своей фигурой, а для его создания не придется включать духовку или другой источник такого нежеланного в жару тепла. 

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт,
  • клубничное варенье или клубника.

Как видите, десерт можно готовить не только летом, но и зимой с вареньем!

Способ приготовления:

1. Приготовьте стаканчики для десерта.

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2. Йогурт кладем в качестве основы блюда, а сверху на него выкладываем клубнику. 

Можно измельченную, по вашему желанию.

3. Украшаем десерт веточками мяты или шоколадом. 

Приятного аппетита!

Напомним, 

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