Чашка удовольствия: клубничный десерт за 5 минут (рецепт)

У вас есть свежая ароматная клубника и желание побаловать себя освежающим десертом.

Приготовить вкусный и полезный десерт для сладкоежек еще никогда не было так просто!

Блюдо подойдет как для детей, так и для взрослых, которые следят за своей фигурой, а для его создания не придется включать духовку или другой источник такого нежеланного в жару тепла.

Ингредиенты:

натуральный йогурт,

клубничное варенье или клубника.

Как видите, десерт можно готовить не только летом, но и зимой с вареньем!

Способ приготовления:

1. Приготовьте стаканчики для десерта.

2. Йогурт кладем в качестве основы блюда, а сверху на него выкладываем клубнику.

Можно измельченную, по вашему желанию.

3. Украшаем десерт веточками мяты или шоколадом.

Приятного аппетита!

Напомним,