Чашка удовольствия: клубничный десерт за 5 минут (рецепт)
У вас есть свежая ароматная клубника и желание побаловать себя освежающим десертом.
Блюдо подойдет как для детей, так и для взрослых, которые следят за своей фигурой, а для его создания не придется включать духовку или другой источник такого нежеланного в жару тепла.
Ингредиенты:
- натуральный йогурт,
- клубничное варенье или клубника.
Как видите, десерт можно готовить не только летом, но и зимой с вареньем!
Способ приготовления:
1. Приготовьте стаканчики для десерта.
Можно измельченную, по вашему желанию.
3. Украшаем десерт веточками мяты или шоколадом.
Приятного аппетита!
Напомним,