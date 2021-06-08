Вкусная и оригинальная летняя закуска с лососем и клубникой – рецепт
8 июня 2021 01:10
Вкусная и оригинальная летняя закуска с лососем и клубникой – рецепт
pixabay.com
Как дома быстро приготовить идеальную закуску из лосося и клубники - читайте в нашем материале.
клубника! И хотя наестся досыта – еще не дешевое удовольствие, зато удивить родных у вас получится – уверяет ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман.
Ингредиенты:
- Лосось соленый – 200 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Клубника – 100 г
- Лимон – ¼ шт.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Соус устричный – 1 ст.л.
- Перец чили – 0,5 шт.
- Корень имбиря – 2 см
- Мята
- Соль и перец
- Батон – 0,5 шт.
Способ приготовления:
- Нарезать лосось кубиками и высыпать в глубокую миску.
- Измельчить огурец и половинку перца чили, клубнику, мяту и имбирь, смешать их с рыбой.
- Заправить тартар лимонным соком, соевым и устричным соусами. Добавить в блюдо соль и перец, тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду на огне. Батон нарезать и подсушить на сковороде.
- Выложить тартар на гренки и подавать к столу. Приятного аппетита!
Напомним,