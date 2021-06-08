Вкусная и оригинальная летняя закуска с лососем и клубникой – рецепт

8 июня 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вкусная и оригинальная летняя закуска с лососем и клубникой – рецепт
Вкусная и оригинальная летняя закуска с лососем и клубникой – рецепт
pixabay.com

Как дома быстро приготовить идеальную закуску из лосося и клубники - читайте в нашем материале.

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Наконец-то первая клубника! И хотя наестся досыта – еще не дешевое удовольствие, зато удивить родных у вас получится – уверяет ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман.

Ингредиенты:

  • Лосось соленый – 200 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Клубника – 100 г
  • Лимон – ¼ шт.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Соус устричный – 1 ст.л.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Корень имбиря – 2 см
  • Мята
  • Соль и перец
  • Батон – 0,5 шт.

Способ приготовления:

  1. Нарезать лосось кубиками и высыпать в глубокую миску.
  2. Измельчить огурец и половинку перца чили, клубнику, мяту и имбирь, смешать их с рыбой.
  3. Заправить тартар лимонным соком, соевым и устричным соусами. Добавить в блюдо соль и перец, тщательно перемешать.
  4. Разогреть сковороду на огне. Батон нарезать и подсушить на сковороде.
  5. Выложить тартар на гренки и подавать к столу. Приятного аппетита!

Напомним,

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